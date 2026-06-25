"Yang terburuk dalam sejarah Piala Dunia".. Kritik tajam terhadap wasit setelah gol kontroversial Jerman

Gol awal yang dicetak Leroy Sané untuk tim nasional Jerman ke gawang Ekuador, Kamis malam ini pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, memicu kontroversi wasit yang luas terkait keabsahan aksi yang mendahului gol tersebut.

Jaringan "Archivo Far" dari Spanyol, yang berspesialisasi dalam menganalisis kasus-kasus wasit, mengkritik keputusan pengesahan gol tersebut, dengan menegaskan bahwa pemain Jerman Alexander Pavlovic melakukan pelanggaran yang jelas saat mengangkat kakinya secara sembrono.

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Meskipun menyentuh bola, Pavlovic menabrak wajah pemain Ekuador, Pedro Vitti, sebelum bola sampai ke rekan setimnya Florian Wirtz, yang kemudian mengoper bola kepada Sani yang mencetak gol.

Media tersebut menilai bahwa insiden tersebut seharusnya menghasilkan pelanggaran untuk keuntungan Ekuador, dan bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) gagal bertindak dengan benar, setelah wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, mengesahkan gol Jerman tersebut.

Jaringan tersebut bahkan melangkah lebih jauh dengan menggambarkan kejadian tersebut sebagai “adegan wasit yang memalukan”, serta menilai bahwa kualitas wasit di turnamen saat ini adalah “yang terburuk dalam sejarah Piala Dunia”.



