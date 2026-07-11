Yang terburuk dalam sejarah... Kutukan Piala Dunia yang menghantui Inggris menjelang laga melawan Norwegia

Tim nasional Inggris menghadapi masalah historis di Piala Dunia, menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Norwegia di babak perempat final.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Norwegia pada tengah malam di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menurut "Prime Video", timnas Inggris memiliki rekor terburuk dalam sejarah babak perempat final Piala Dunia, meskipun telah mencapai babak ini sebanyak 10 kali sebelumnya.

"Tiga Singa" hanya berhasil melaju melewati babak ini sebanyak tiga kali, sementara tersingkir menjadi hasil yang tak terelakkan dalam tujuh pertandingan lainnya, menjadikannya tim yang paling sering tersingkir dari Piala Dunia di babak perempat final.

Kemenangan pertama diraih atas Argentina dengan skor 1-0 pada Piala Dunia 1966, sebelum meraih gelar juara pertama dan terakhir mereka, kemudian kemenangan kedua atas Kamerun pada Piala Dunia 1990 dengan skor 3-2, dan yang terakhir atas Swedia dengan skor 2-0 pada 2018.

Sebaliknya, timnas Inggris tersingkir di perempat final oleh tiga tim Eropa, yaitu Jerman pada 1970 dengan skor 2-3, Portugal pada 2006 melalui adu penalti, dan terakhir Prancis pada edisi terakhir Piala Dunia dengan skor 1-2.

Sedangkan empat kali lainnya, dua di antaranya terjadi saat melawan Brasil, dengan skor 1-3 pada tahun 1962 dan 1-2 pada tahun 2002, satu kali melawan Uruguay dengan skor 2-4 pada tahun 1954, serta satu kali lagi melawan Argentina pada tahun 1986 dengan skor 1-2.