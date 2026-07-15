Yang terbesar adalah yang paling berbahaya... Keajaiban Messi menempatkannya di puncak Piala Dunia 2026

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, berhasil menjuarai Piala Dunia 2026 berkat keajaiban yang ia tunjukkan saat menghadapi Inggris di babak semifinal.

Timnas Argentina berhadapan dengan timnas Inggris, hari Rabu ini, di Stadion Atlanta, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Messi tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, sehingga menjadi pemain tertua yang tampil di babak semifinal dalam sejarah Piala Dunia, dengan usia 39 tahun dan 21 hari, tidak termasuk kiper.

Meskipun demikian, Messi justru menjadi pemain dengan dribel terbanyak, tidak hanya dalam pertandingan melawan Inggris, tetapi juga dalam satu pertandingan di Piala Dunia 2026.

Messi melakukan setidaknya 8 dribel selama pertandingan melawan Inggris, mengungguli rekor historis yang dicetak oleh pemain Paraguay Julio Enciso saat menghadapi Turki di babak penyisihan grup, di mana ia melakukan 7 dribel.

Perlu dicatat bahwa Messi adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dengan 21 gol, unggul satu gol dari bintang Prancis Kylian Mbappé yang berada di peringkat kedua dengan 20 gol.