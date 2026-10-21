“Yang terbaik yang pernah saya lihat, tak diragukan lagi!” Kyle Walker puji bintang Manchester City sebagai rekan setim paling berbakat secara teknik yang pernah bermain bersamanya

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Mantan kapten Manchester City, Kyle Walker, pernah bermain bersama sejumlah pemain terhebat dalam sejarah Liga Primer Inggris. Namun, bek veteran itu mengungkapkan bahwa salah satu mantan rekan setimnya mengungguli yang lain dalam hal kemampuan sepakbola murni.

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Foden dipuji sebagai raja teknik

Sepanjang karier gemilangnya, yang mencakup periode bersama Tottenham dan Manchester City serta lebih dari 80 penampilan untuk Inggris, Walker telah bermain bersama sederet pemain bintang. “Dari segi kemampuan teknik, (Foden) mungkin yang terbaik yang pernah saya lihat, tanpa diragukan lagi,” kata Walker kepada talkSPORT.

Ia menambahkan: “Saya belum pernah mendapat kesempatan bermain bersama (Lionel) Messi, tetapi saya pernah berada di lapangan bersama Messi. Namun, soal bakat alami yang dimiliki Foden, sungguh luar biasa apa yang bisa ia lakukan dengan bola. Saya selalu kembali pada satu hal: jika Foden bermain seperti saat ia membela Manchester City, ia tentu akan masuk timnas Inggris.”





Penampilan gemilang di Liga Champions

Pemain timnas Inggris itu kembali menunjukkan kualitasnya yang luar biasa saat Manchester City membantai AEK Athens 5-1 dalam laga Liga Champions baru-baru ini. Foden menjadi bintang di Stadion Etihad dengan mencetak hat-trick brilian dan menyumbang satu assist untuk mengantar tim asuhan Enzo Maresca meraih kemenangan nyaman. Berkat penampilan itu, ia menjadi pemain Inggris ketiga yang mencetak tiga gol dan mencatatkan satu assist dalam satu pertandingan Liga Champions, menyusul Wayne Rooney dan Raheem Sterling.

Ketajaman Foden di Eropa membawanya naik dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Koleksi 23 golnya di kompetisi tersebut menempatkannya di urutan keempat dalam sejarah Manchester City. Ia kini hanya berada di belakang Sergio Aguero, Erling Haaland, dan Sterling. Tiga gol ke gawang AEK itu tercipta setelah ia mencetak gol penting melawan Ipswich Town di Liga Primer, gol pertamanya di kompetisi domestik dalam sepuluh bulan.





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Maresca dukung pemain andalan Manchester City

Manajer Manchester City Enzo Maresca terus menyuarakan dukungannya kepada Foden, meski sang pemain menghadapi sejumlah tantangan selama dua musim terakhir. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan kegembiraannya atas kebangkitan sang penyerang belakangan ini dan menekankan pentingnya Foden bagi target tim secara keseluruhan.

Pertandingan berikutnya AVL Premier League 07.30 MCI

“Saya sangat senang dengan Phil, bahkan sebelum kartu merah itu, sejujurnya,” jelas Maresca seusai kemenangan di Liga Champions tersebut. “Sejak hari pertama, saya sudah mengatakan bahwa saya menganggapnya sebagai salah satu pemain Inggris terbaik. Saya tahu betapa bagusnya dia dan kami hanya berusaha membantunya karena saya yakin dia akan membantu kami. Kami tahu Phil adalah pemain papan atas. Karena berbagai alasan, ia mengalami sejumlah masalah dalam dua tahun terakhir, tetapi saya tahu ia akan membantu kami dan saya tahu betapa bagusnya dia.