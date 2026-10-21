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Kyle Walker Premier League trophy Manchester CityGetty Images
Mohamed Saeed
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“Yang terbaik yang pernah saya lihat, tak diragukan lagi!” Kyle Walker puji bintang Manchester City sebagai rekan setim paling berbakat secara teknik yang pernah bermain bersamanya

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Mantan kapten Manchester City, Kyle Walker, pernah bermain bersama sejumlah pemain terhebat dalam sejarah Liga Primer Inggris. Namun, bek veteran itu mengungkapkan bahwa salah satu mantan rekan setimnya mengungguli yang lain dalam hal kemampuan sepakbola murni.

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Foden dipuji sebagai raja teknik

Sepanjang karier gemilangnya, yang mencakup periode bersama Tottenham dan Manchester City serta lebih dari 80 penampilan untuk Inggris, Walker telah bermain bersama sederet pemain bintang. “Dari segi kemampuan teknik, (Foden) mungkin yang terbaik yang pernah saya lihat, tanpa diragukan lagi,” kata Walker kepada talkSPORT.

Ia menambahkan: “Saya belum pernah mendapat kesempatan bermain bersama (Lionel) Messi, tetapi saya pernah berada di lapangan bersama Messi. Namun, soal bakat alami yang dimiliki Foden, sungguh luar biasa apa yang bisa ia lakukan dengan bola. Saya selalu kembali pada satu hal: jika Foden bermain seperti saat ia membela Manchester City, ia tentu akan masuk timnas Inggris.”


Penampilan gemilang di Liga Champions

Pemain timnas Inggris itu kembali menunjukkan kualitasnya yang luar biasa saat Manchester City membantai AEK Athens 5-1 dalam laga Liga Champions baru-baru ini. Foden menjadi bintang di Stadion Etihad dengan mencetak hat-trick brilian dan menyumbang satu assist untuk mengantar tim asuhan Enzo Maresca meraih kemenangan nyaman. Berkat penampilan itu, ia menjadi pemain Inggris ketiga yang mencetak tiga gol dan mencatatkan satu assist dalam satu pertandingan Liga Champions, menyusul Wayne Rooney dan Raheem Sterling.

Ketajaman Foden di Eropa membawanya naik dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Koleksi 23 golnya di kompetisi tersebut menempatkannya di urutan keempat dalam sejarah Manchester City. Ia kini hanya berada di belakang Sergio Aguero, Erling Haaland, dan Sterling. Tiga gol ke gawang AEK itu tercipta setelah ia mencetak gol penting melawan Ipswich Town di Liga Primer, gol pertamanya di kompetisi domestik dalam sepuluh bulan.


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Maresca dukung pemain andalan Manchester City

Manajer Manchester City Enzo Maresca terus menyuarakan dukungannya kepada Foden, meski sang pemain menghadapi sejumlah tantangan selama dua musim terakhir. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan kegembiraannya atas kebangkitan sang penyerang belakangan ini dan menekankan pentingnya Foden bagi target tim secara keseluruhan.

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“Saya sangat senang dengan Phil, bahkan sebelum kartu merah itu, sejujurnya,” jelas Maresca seusai kemenangan di Liga Champions tersebut. “Sejak hari pertama, saya sudah mengatakan bahwa saya menganggapnya sebagai salah satu pemain Inggris terbaik. Saya tahu betapa bagusnya dia dan kami hanya berusaha membantunya karena saya yakin dia akan membantu kami. Kami tahu Phil adalah pemain papan atas. Karena berbagai alasan, ia mengalami sejumlah masalah dalam dua tahun terakhir, tetapi saya tahu ia akan membantu kami dan saya tahu betapa bagusnya dia.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”