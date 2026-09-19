"Yang Terbaik di Afrika": Sundowns Membuat Mendy Terkejut Usai Kejutan Antarbenua

Klub Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, membuat kiper Al Ahli Saudi asal Senegal, Edouard Mendy, terkejut setelah berhasil meraih kemenangan atas timnya dengan skor 2-1, dalam ajang Piala Interkontinental Antarklub, pada laga yang menunjukkan keunggulan tim Afrika Selatan hingga memastikan gelar berpihak kepada mereka.

Selepas peluit akhir, Mendy berbicara tentang level yang ditampilkan Sundowns selama pertandingan, mengakui kekuatan tim tersebut dan kemampuannya menyuguhkan sepak bola yang istimewa, meskipun Al Ahli berharap keluar dengan hasil berbeda dari laga yang berlangsung di Afrika Selatan itu.

Mendy berkata dalam pernyataan televisi seusai pertandingan: "Sundowns adalah tim terbaik di Afrika, tanpa keraguan," dalam pujian yang jelas dari kiper Senegal itu terhadap level yang ditunjukkan tim Afrika Selatan di hadapan Al Ahli, setelah ia mengalami kesulitan menghentikan ancaman mereka selama laga.

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Kiper Al Ahli itu menambahkan: "Sundowns adalah salah satu tim terbaik yang pernah saya hadapi," seraya menegaskan bahwa laga tersebut menghadapi lawan yang memiliki kemampuan teknis besar, dan layak mendapat pujian atas apa yang ditampilkannya di dalam lapangan menghadapi tim Saudi itu.

Perlu diingat bahwa Sundowns menjadi juara Piala Afrika, Asia, dan Pasifik yang lolos ke babak berikutnya dari Piala Interkontinental.

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