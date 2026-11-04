Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) pada hari Rabu ini mengumumkan daftar nominasi penghargaan pemain terbaik Afrika untuk tahun 2026, yang memicu banyak pertanyaan.

Daftar tersebut menunjukkan kehadiran Maroko yang menonjol dengan hadirnya trio: Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, Brahim Diaz, pemain Real Madrid, dan Ismael Saibari, pemain Bayern Munich.

Para bintang Maroko menghadapi persaingan ketat dari Senegal yang hadir dengan trio Ismaila Sarr, pemain Crystal Palace, Pape Gueye, pemain Villarreal, dan Sadio Mane, bintang Al Nassr Saudi.

Daftar nominasi juga mencakup pemain Pantai Gading Amad Diallo, pemain Manchester United, pemain Kongo Yoane Wissa, pemain Newcastle United, pemain Ghana Antoine Semenyo, pemain Manchester City, dan pemain Afrika Selatan Teboho Mokoena, pemain Sundowns.

Terbaik di benua: Maroko lebih berhak atas penghargaan

Melihat daftar nominasi, kenyataan menegaskan bahwa penghargaan ini seharusnya jatuh ke tangan pemain Maroko, mengingat gelar juara Piala Afrika terakhir, di tengah penampilan mengesankan dari Brahim Diaz dan para pemain lainnya.

Hal ini di samping penampilan gemilang timnas Maroko dan keberhasilannya mencapai perempat final Piala Dunia 2026, yang kalah dari Prancis, di tengah penampilan apik banyak bintang Maroko.

Di tingkat klub, meski Diaz tidak memberikan banyak bersama Real Madrid, yang musim ini tanpa gelar apa pun, dua pemain Maroko lainnya tampil sesuai harapan.

Achraf Hakimi meraih gelar Liga Champions Eropa untuk musim kedua berturut-turut bersama Paris Saint-Germain, di samping Liga Prancis, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental.

Ia juga masuk dalam daftar nominasi penghargaan Ballon d'Or yang beberapa hari lalu dimenangkan oleh pemain Inggris Harry Kane, bintang Bayern Munich.

Adapun Ismael Saibari, ia tampil istimewa bersama Eindhoven sebelum pindah ke Bayern Munich, dan tampil luar biasa bersama timnas Maroko terutama di Piala Dunia di mana ia mencetak 3 gol.

Senegal: Mane dan Sarr yang paling menonjol

Di sisi lain, Senegal menjalani persaingan dengan tiga pemain yang di antaranya menonjol Sadio Mane yang masuk dalam daftar penghargaan Ballon d'Or terakhir.

Mane merupakan salah satu pemain Senegal yang paling menonjol di Piala Afrika, tetapi ia tidak tampil baik di Piala Dunia di mana ia hanya menyumbang satu assist sebelum tersingkir di babak 32 besar oleh Belgia, dan ia juga meraih gelar Liga Saudi bersama Al Nassr Saudi.

Ada juga Ismaila Sarr, yang tampil luar biasa bersama Crystal Palace, di mana ia meraih gelar Liga Konferensi Eropa, untuk musim 2025-2026, yang merupakan gelar Eropa pertama dalam sejarah klub tersebut.

Sarr meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen benua tersebut, di samping tampil dengan level istimewa bersama timnya selama musim domestik.

Pape Gueye, pemain Villarreal, berkontribusi mengantarkan timnya menempati peringkat ketiga di Liga Spanyol musim lalu, dan mencetak 5 gol serta menyumbang 2 assist dalam 30 pertandingan di LaLiga.

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Akankah skenario Ballon d'Or terulang?

Beberapa hari lalu pemain Inggris Harry Kane meraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia, yang dipersembahkan oleh majalah France Football, dan di belakangnya pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid.

Duo Barcelona, Lamine Yamal dan Rodri, menempati peringkat ketiga dan keempat, meskipun yang pertama sempat menjadi kandidat kuat untuk memenangkan penghargaan tersebut.

Pada awal persaingan penghargaan ini, nominasi mengarah pada Yamal dan Mbappe untuk memenangkannya, tetapi Harry Kane pada akhirnya meraihnya dengan selisih yang tidak terlalu besar dari Mbappe.

Vincent Garcia, pemimpin redaksi majalah France Football, menilai bahwa kegagalan Lamine Yamal meraih Ballon d'Or 2026 disebabkan oleh terbelahnya suara pemilih antara dirinya dan rekan senegaranya sekaligus rekan setimnya, Rodri.

Keduanya meraih gelar Piala Dunia bersama Spanyol, yang menyebabkan suara terbelah di antara keduanya sehingga pada akhirnya kehilangan penghargaan dan merosot dalam peringkat, mengingat seandainya salah satu dari mereka memperoleh suara yang lain maka akan menempatkannya di posisi puncak.

Garcia menambahkan bahwa hal yang sama terjadi pada Ousmane Dembele, penyerang Paris Saint-Germain.

Ia mengatakan bahwa Paris tidak mempromosikan pemainnya dengan baik: "Mbappe tampil sangat bagus. Yang lain tampil buruk, seperti Paris Saint-Germain. Saya rasa mereka seharusnya bertaruh pada Ousmane Dembele."

Ia melanjutkan: "Komunikasi Paris mungkin tidak jelas ketika mencoba mempromosikan tiga pemain lalu dua pemain. Mereka seharusnya fokus pada Dembele," merujuk pada terbelahnya suara antara Dembele, Fabian Ruiz, dan Kvaratskhelia.

Melihat persaingan Ballon d'Or Afrika, kita menemukan bahwa kehadiran 3 pemain dari Maroko menempatkan apa yang terjadi pada Lamine Yamal dan Dembele dalam gambaran.

Hakimi tampil gemilang di tingkat klub bersama Paris, sementara Diaz menjadi bintang menonjol di barisan timnas Maroko, dan setelah keduanya Ismael Saibari, yang tampaknya paling kecil peluangnya di antara trio Maroko.

Di sini muncul kekhawatiran akan terbaginya suara antara Hakimi dan Diaz, yang bisa mengurangi peluang mereka memenangkan penghargaan, tetapi yang menenangkan bagi Maroko adalah para pesaing tidak meraih banyak hal baik di tingkat timnas maupun klub.

Di sini kita bisa mengatakan bahwa skenario Ballon d'Or mungkin saja terulang meski sebagian di persaingan Afrika, tetapi apa yang diraih Hakimi menempatkannya jauh di atas semua orang, dan juga dua pemain Maroko lainnya penting.

Selain itu, trio Senegal, yang secara teori paling berbahaya bagi para bintang Maroko, memiliki level yang berdekatan dan sudah pasti suara yang akan diberikan kepada Senegal akan terbagi di antara mereka sehingga menjauhkan mereka dari jalan Maroko.

Bagaimana proses pemungutan suara dilakukan?

Hasil ditentukan melalui proses pemungutan suara menyeluruh yang melibatkan:

- Pelatih timnas dari seluruh 54 asosiasi anggota Konfederasi Sepakbola Afrika

- Kapten timnas dari seluruh 54 asosiasi anggota

- Anggota kelompok teknis studi dari Konfederasi Sepakbola Afrika

- Perwakilan media dari setiap asosiasi dari 54 asosiasi anggota

Setiap pemilih memilih 5 pemain secara berurutan sehingga yang pertama memperoleh 5 poin, yang kedua 4 poin, yang ketiga 3 poin, yang keempat memperoleh 2 poin, dan terakhir yang kelima memperoleh 1 poin.

Upacara penghargaan CAF Awards 2026 akan diselenggarakan pada hari Senin 7 Desember mendatang, di kota Lagos, Nigeria, dan diperkirakan upacara tersebut akan dihadiri oleh deretan bintang sepakbola Afrika paling terkemuka, bersama para pelatih serta perwakilan asosiasi dan klub.