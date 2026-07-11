Yang terbaik dalam kariernya... Mohamed Salah mengakhiri kariernya di Liverpool dengan mengalahkan para legenda klub tersebut

Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, bintang klub Inggris Liverpool, meninggalkan klub tersebut dengan sejumlah rekor yang menempatkannya di puncak sejarah klub.

Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah menghabiskan 9 tahun di Anfield, di mana ia meraih banyak gelar, terutama dua kali Liga Inggris dan satu kali Liga Champions.

Menurut situs “thisisanfield”, yang khusus meliput berita Liverpool, bintang Mesir ini memiliki persentase kemenangan tertinggi dalam sejarah klub Inggris tersebut, di antara para pemain yang telah tampil dalam lebih dari 400 pertandingan.

"Mo" telah tampil dalam 442 pertandingan bersama "The Reds" di berbagai kompetisi, dan berhasil memenangkan 276 di antaranya, dengan persentase 62,4%, yang merupakan persentase tertinggi dalam sejarah Liverpool.

Salah mengungguli Kenny Dalglish yang meraih 308 kemenangan dari 515 pertandingan, dengan persentase 59,8%, serta Alan Hansen yang memenangkan 364 pertandingan dari 620 pertandingan, dengan persentase 58,7%, dan juga mantan rekan setimnya, Jordan Henderson, yang memenangkan 58,5% dari pertandingannya.

Selama 442 pertandingan tersebut, bintang asal Mesir ini berhasil mencetak 257 gol, dengan rata-rata satu gol setiap 139 menit, yang merupakan rata-rata tertinggi dalam sejarah Liverpool di antara semua pemain yang mencetak lebih dari 100 gol.

Perlu dicatat bahwa Mohamed Salah belum memutuskan masa depannya hingga saat ini, di mana namanya dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke beberapa klub, seperti Aston Villa di Liga Inggris, Kansas City di Amerika Serikat, dan Al-Hilal di Arab Saudi.