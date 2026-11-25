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Laporan media mengungkapkan adanya tawaran baru untuk mengakuisisi klub Arab Saudi Al-Ahli dalam waktu dekat, bersama mantan presidennya, Khalid Al-Eissa.

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Menurut surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", Khalid Al-Eissa telah membentuk aliansi dengan sebuah dana investasi dari kawasan Teluk untuk mengakuisisi Al-Ahli dalam waktu dekat. Sekitar sebulan lalu, aliansi tersebut mengajukan permohonan untuk mengakuisisi saham Dana Investasi Publik (PIF) di perusahaan klub.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa seluruh persyaratan finansial yang diperlukan untuk menuntaskan akuisisi sudah terpenuhi. Satu-satunya hal yang masih menahannya adalah persetujuan dari pihak berwenang yang memutuskan permohonan yang diajukan aliansi tersebut, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan prosedur resmi terkait proses akuisisi.

Begitu persetujuan akhir keluar, tahap akhir proses akuisisi akan dimulai. Langkah inilah yang dinantikan para pendukung Al-Ahli demi mengembalikan tim ke jalur yang benar.

Namun, surat kabar tersebut menegaskan bahwa Al-Ahli akan menjadi klub terakhir dari empat klub besar yang diakuisisi di luar Dana Investasi Publik Arab Saudi, setelah Al-Nassr dan Al-Ittihad, serta Al-Hilal.

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Al-Hilal menjadi klub pertama dari empat klub besar yang keluar dari naungan Dana Investasi Publik Arab Saudi, setelah 70% sahamnya dialihkan kepada Kingdom Holding Company milik Pangeran Al-Waleed bin Talal pada September lalu.

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Dalam unggahan di situs "Tadawul Saudi", "Kingdom Holding" menyatakan bahwa transaksi tersebut rampung pada 1 September 2026, setelah memperoleh semua persetujuan regulasi yang diperlukan dan pernyataan tidak keberatan, serta memenuhi persyaratan internal yang tercantum dalam perjanjian jual beli saham.

Transaksi tersebut didasarkan pada valuasi ekuitas perusahaan Klub Al-Hilal sebesar 1,2 miliar riyal, yang mewakili 100 persen dari total ekuitas perusahaan. Dengan demikian, nilai kompensasi untuk 70 persen saham yang diakuisisi "Kingdom Holding" mencapai 840 juta riyal.

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"Kingdom Holding" menegaskan bahwa nilai kompensasi tersebut tidak berubah dari yang diumumkan sebelumnya, dan perkembangan terbaru tidak menimbulkan biaya baru apa pun terkait transaksi.

Perusahaan itu telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Dana Investasi Publik pada 16 April 2026, sebelum menuntaskan proses penutupan transaksi sekitar empat setengah bulan kemudian.

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Sebagai catatan, Khalid Al-Eissa menjabat sebagai presiden Al-Ahli selama tiga tahun terakhir, antara 2023 dan 2026. Periode itu merupakan era keemasan klub asal Jeddah tersebut, terutama di ajang Liga Champions Asia Elite.

Selama periode tersebut, Al-Ahli berhasil menjuarai turnamen Asia itu dua kali berturut-turut, yang menjadi gelar pertama mereka di ajang tersebut sepanjang sejarah klub. Al-Ahli juga merebut gelar Piala Super Saudi setelah menunggu selama 9 tahun.

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Namun, Khalid Al-Eissa mundur dari jabatannya setelah musim lalu berakhir untuk mencalonkan diri sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi menggantikan Yasser Al-Misehal. Ia kemudian kalah bersaing dari ketua saat ini, Badr Al-Ruzaiza.