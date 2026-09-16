Sebuah laporan media, pada hari Rabu ini, mengungkap keputusan yang diambil bintang Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, terkait proyek barunya di Spanyol.

Sejumlah laporan media, pada hari Selasa kemarin, menegaskan bahwa perjanjian pembelian klub Spanyol, Eldense, oleh Messi telah ditandatangani, dan saat ini tengah dalam proses pemeriksaan, seraya menambahkan bahwa satu-satunya langkah yang tersisa untuk mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi adalah persetujuan dari Dewan Olahraga Spanyol.

Di sisi lain, surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa hal kedua yang akan dilakukan Lionel Messi, setelah kesepakatan itu rampung secara resmi, adalah mengumumkan Javier Calleja sebagai pelatih baru tim.

Surat kabar itu menambahkan: "Hal pertama yang akan dilakukan Messi adalah memperkenalkan dirinya kepada seluruh klub dan para pendukungnya".

Proyek baru yang dipimpin oleh bintang Argentina ini dianggap sebagai proyek yang menarik dan ambisius bagi Eldense.

Menurut mereka yang telah menelaah detailnya, ini merupakan proyek berkelas tinggi, dapat diwujudkan, dan realistis.

Tak diragukan lagi bahwa para pemilik baru telah mempelajari kota dan klub itu dengan cermat, sehingga mereka benar-benar memahami tantangan divisi dua. Karena alasan inilah, Calleja dipilih untuk memimpin proyek "baru" Eldense yang ambisius dari bangku cadangan, mengingat pemahaman mendalam pelatih kelahiran Madrid ini terhadap liga dan para pesaingnya.

Ia adalah pelatih yang memulai karier kepelatihannya di wilayah Valencia, dan setelah bekerja di akademi muda Villarreal, ia menjalani laga profesional perdananya di Liga Spanyol satu dekade lalu. Ia sebelumnya pernah bekerja di divisi dua Spanyol bersama Levante dan Oviedo.

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