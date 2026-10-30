Untuk memahami betapa absurdnya seluruh kasus China vs. Kylian Mbappe, mari kita lihat lagi pemicu gelombang kemarahan terbaru yang meningkat hingga tak terkendali ini. Sebelum rekaman sebuah podcast dimulai, Mbappe menjawab beberapa pertanyaan media sosial yang lazim diajukan saat berada di ruang rias. Salah satunya: Meme bergambar wajahmu yang mana yang paling membuatmu tertawa?

Untuk memahami pertanyaan itu, kita hanya perlu tahu bahwa Mbappe bukan cuma penyerang hebat, melainkan juga sosok yang kerap menjadi meme. Sejak awal kariernya di AS Monaco, warganet mengolok-olok penampilan dan perilaku tertentu darinya.

Kepala Mbappe ditempelkan pada karakter Ninja Turtle karena ia konon mirip Donatello dari Teenage Mutant Ninja Turtles. Selebrasinya dengan tangan bersilang dikirimkan ketika seseorang berhasil menyelesaikan hal-hal paling sepele (membuang sampah - Mbappe Arm Cross!). Ada meme tentang tawanya yang konon terdengar jahil, dan ada pula yang menampilkan tatapan Mbappe yang dianggap seolah mematikan.

Lalu ada meme Mbappe sebagai diktator.

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Meme-meme itu merujuk pada sikapnya di lapangan yang terkadang dinilai agak terlalu otoriter dan terlalu sering memerintah rekan-rekannya. Mbappe tumbuh bersama meme-meme tersebut. Ia mengenalnya dan sudah sering ikut menertawakannya di depan publik.

Jadi, ketika ia ditanya, pada Maret 2026, meme bergambar wajahnya yang mana yang paling membuatnya tertawa, ia menjawab sambil tertawa: "Ada banyak. Yang paling membuat saya tertawa adalah video yang menempelkan wajah saya ke tubuh seseorang yang, kalau tidak salah, adalah diktator China. Saya sering memakainya bersama teman-teman saat kami bermain PlayStation."

Kylian Mbappe terkena cancel hanya karena menertawakan dirinya sendiri

Jadi, Mbappe dan La Liga Spanyol di-cancel oleh rezim China bukan karena Mbappe menyebut seorang diktator China sebagai diktator setengah tahun lalu. Itu saja sudah cukup buruk. Mbappe memicu krisis diplomatik skala menengah karena ia menertawakan dirinya sendiri. Hal itu membuat seluruh perkara ini semakin menyedihkan dan semakin membuka tabir keadaan yang sebenarnya.

Ketika Mbappe dan Real Madrid kini meminta maaf kepada rakyat China atas "pernyataan yang tidak dipikirkan matang-matang" dari sang superstar, akal sehat pun bertanya: Meminta maaf untuk apa? Dan kepada presiden liga Spanyol Javier Tebas, yang menegur Mbappe secara terbuka dan merendahkan diri di hadapan para mitra iklan dari China, sekali lagi kita berharap ia punya lebih banyak akal sehat dan keberanian untuk bersikap.

Kasus Mbappe tidak banyak mengungkap cara rezim otoriter menghadapi ironi dan kritik yang mereka anggap ada, berbeda dari yang mungkin disangka pada awalnya: Reaksi China terhadap pernyataan Mbappe mungkin terlampau berlebihan, bahkan menurut ukuran China sendiri. Namun, siapa pun yang benar-benar terkejut karenanya barangkali juga percaya bahwa sensor internet China bertujuan melindungi anak-anak.

Kasus Mbappe menjadi pelajaran tentang budaya kemarahan

Kasus Mbappe justru menjadi pelajaran tentang budaya kemarahan yang kian meluas, ketika hal yang membuat kita marah hari ini sebenarnya sudah lama tidak lagi penting. Yang penting seseorang harus memberikan penjelasan, seseorang harus meminta maaf, dan kita sudah meluapkan kemarahan.

Sementara Mbappe dalam kasus ini kehilangan kontrak iklan senilai 6,5 juta euro dan liga Spanyol terancam kehilangan hingga 400 juta euro, kepemimpinan China memberi kesan kepada rakyatnya bahwa mereka semua telah dihina berat. Tentu saja, tanpa konteks lebih lanjut, sebab lelucon tentang pemimpin besar Mao Zedong, termasuk yang sekadar dianggap sebagai lelucon, adalah tabu. Mereka dibuat merasa dihina oleh seorang pesepakbola yang sebenarnya hanya menertawakan lelucon yang menyudutkan dirinya sendiri.

Begitulah akibatnya jika terus bersekutu dengan pihak yang salah

Keharusan bagi Mbappe untuk meminta maaf atas hal itu sungguh tidak masuk akal. Sikap Real dan terutama Tebas yang ikut melakukannya memalukan. Alih-alih memikirkan apa sebenarnya pemicu kemarahan itu dan bagaimana mungkin menenangkan pihak yang reaksinya kian menjadi-jadi, mereka justru tunduk kepada rezim otoriter.

Namun, mungkin begitulah akibatnya jika terus bersekutu dengan pihak yang salah. Siapa pun yang berbisnis dengan rezim otoriter harus membayar harganya. Dalam sepakbola, hal itu tidak berbeda dengan dalam politik.

Ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi klub-klub seperti Bayern Munich. Pemegang rekor gelar juara Jerman itu mungkin telah membiarkan kemitraannya dengan Qatar dan, kemudian, kerja sama sponsor dengan Rwanda berakhir setelah protes dari para suporter. Namun, para petingginya tidak memberi kesan bahwa mereka benar-benar memahami mengapa protes itu muncul.

Siapa pun yang dengan senang hati menerima uang dari kemitraan semacam itu harus tahu bahwa suatu saat persoalannya tidak lagi hanya menyangkut sponsor. Persoalannya akan mencakup gambar mana yang boleh dipublikasikan dan pernyataan mana yang tidak boleh disampaikan.

Di sini, istilah cancel culture gemar digunakan oleh orang-orang berpikiran dangkal, terutama dari kalangan kanan, setiap kali ocehan mereka yang terlalu menyederhanakan persoalan dibantah. Namun, dalam kasus ini kita bisa melihat apa arti cancel culture sesungguhnya: Real Madrid dan La Liga meninggalkan pemain terpenting mereka dan tunduk pada tekanan rezim otoriter.

Membantu menyebarkan propaganda China

Dan ini bukan kali pertama: Pada Agustus 2026, misalnya, Real sudah pernah menghapus tanpa penjelasan lebih lanjut unggahan media sosial yang menyampaikan duka bagi para korban banjir dahsyat di Nepal dan Tibet. Sekali lagi: unggahan yang menyoroti penderitaan manusia setelah bencana alam.

Namun, bahkan di situ pun kepemimpinan China rupanya melihat adanya pernyataan politik. China tidak mengakui Tibet; seluruh wilayah itu sebisa mungkin di-cancel oleh rezim tersebut. Namun, klub yang bersikap seperti Real Madrid, dan Real bukan satu-satunya, berubah dari mitra bisnis menjadi pihak yang membantu menyebarkan propaganda rezim itu.