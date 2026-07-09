Yang paling terkenal adalah Senegal... Tiga kejutan dari Afrika memberi Maroko keberanian untuk bermimpi saat menghadapi Prancis

Tim nasional Maroko akan menghadapi pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Prancis pada Kamis malam ini di perempat final Piala Dunia 2026 dengan membawa lebih dari sekadar ambisi untuk mencapai semifinal, karena catatan sejarah memberi mereka alasan tambahan untuk percaya pada kemampuan mereka mengalahkan salah satu kandidat terkuat juara.

Meskipun timnas Prancis memiliki rekor yang kuat di turnamen ini, “Les Bleus” telah membuktikan lebih dari sekali bahwa mereka tidak kebal terhadap kejutan dari tim-tim Afrika, hal yang mungkin memberikan dorongan moral besar bagi “Singa Atlas” menjelang pertandingan yang dinantikan ini.

3 Kekalahan dari Tim Afrika dalam Rekor Prancis

Selama turnamen Piala Dunia di abad ke-21, Prancis mengalami tiga kekalahan dari tim-tim Afrika dari total enam kekalahan yang diderita Les Bleus pada periode yang sama—sebuah angka yang mencolok bagi salah satu raksasa sepak bola dunia, menurut statistik “Squawka”.

Kekalahan pertama terjadi pada pembukaan Piala Dunia 2002, ketika Senegal mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 dalam salah satu kejutan paling terkenal dalam sejarah turnamen tersebut.

Skenario serupa terulang pada edisi 2010, setelah Prancis kalah dari Afrika Selatan dengan skor 2-1, sehingga tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup di tengah salah satu penampilan terburuknya.

Kekalahan ketiga terjadi di Piala Dunia 2022 saat menghadapi Tunisia dengan skor 1-0, meskipun tim Prancis sebenarnya sudah memastikan lolos ke babak 16 besar.

Baca juga:

76 tahun penantian... Akankah Maroko dan Argentina mematahkan tradisi Piala Dunia?

Maroko Berupaya Menulis Bab Baru

Tim asuhan pelatih Mohamed Wahbi berharap dapat terinspirasi dari peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut, demi menambahkan nama Maroko ke dalam daftar tim-tim Afrika yang berhasil mengalahkan Prancis di panggung dunia.

“Singa Atlas” menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah menghadapi tim yang berambisi mencapai semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut, namun rangkaian hasil positif Maroko yang panjang (34 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi), ditambah pengalaman yang diperoleh para pemain dalam edisi-edisi terakhir, memberikan kepercayaan diri yang besar bagi tim menjelang pertandingan ini.

Selama 13 pertandingan terakhirnya di Piala Dunia, Maroko hanya kalah dua kali, dan keduanya terjadi di Piala Dunia 2022, yaitu melawan Prancis di semifinal dan Kroasia di pertandingan perebutan tempat ketiga.

Maroko kini menjadi satu-satunya harapan benua Afrika setelah semua tim lainnya tersingkir dari edisi saat ini.

Timnas Maroko juga berupaya mengulangi prestasi Piala Dunia 2022, ketika mereka menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal, dengan impian menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Afrika melalui perjalanan mereka menuju gelar juara.