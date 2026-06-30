Sebuah data statistik terbaru mengungkap sebuah paradoks yang menarik seputar bintang Argentina, Lionel Messi, yang tampil sangat gemilang sejak awal Piala Dunia 2026, yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia saat ini dengan 6 gol, dan membawa Argentina memuncaki grupnya di babak penyisihan grup dengan rekor sempurna setelah meraih 3 kemenangan atas Austria, Aljazair, dan Yordania.

Jaringan statistik “Opta” mengatakan pada hari Selasa ini bahwa Lionel Messi adalah pemain yang paling sedikit berlari dan mengeluarkan tenaga fisik di seluruh ajang Piala Dunia ini, namun ia adalah yang paling efektif dan produktif di depan gawang.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa 618 pemain (di luar penjaga gawang) bermain selama 90 menit atau lebih di babak penyisihan grup, dan menambahkan bahwa Messi adalah yang paling sedikit berlari di antara jumlah tersebut dengan jarak hanya 8,1 km per 90 menit, namun ia menempati peringkat pertama di antara jumlah pemain yang sama dalam hal jumlah gol dengan 6 gol.



