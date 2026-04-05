Yang paling menonjol adalah Diaz: Arbeloa melampiaskan kemarahannya kepada trio Real Madrid... dan hukuman langsung dijatuhkan

Pelatih asal Spanyol, Álvaro Arbeloa, mengambil keputusan penting di markas Real Madrid menjelang laga yang dinanti melawan Bayern Munich di perempat final Liga Champions, setelah ia menunjukkan ketidakpuasannya terhadap penampilan beberapa pemainnya dalam pertandingan terakhir tim di La Liga melawan Real Mallorca, yang berakhir dengan kekalahan Los Blancos (1-2).

Menurut laporan media Spanyol, Arbeloa memutuskan untuk mencoret 3 pemain dari susunan pemain inti dan menempatkan mereka di bangku cadangan pada pertandingan Selasa mendatang, setelah menilai bahwa mereka tidak menunjukkan performa yang diharapkan dalam pertandingan terakhir.

Pelatih Real Madrid berencana mengandalkan susunan pemain yang mencakup Lunin, Trent, Hojbjerg, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Güler, Valverde, Thiago, Vinícius, dan Mbappé, sementara trio Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, dan Brahim Díaz akan duduk di bangku cadangan, dalam langkah yang digambarkan di dalam klub sebagai hukuman teknis langsung yang bertujuan untuk mengirim pesan jelas kepada para pemain mengenai komitmen dan disiplin.

Arbeloa menyadari bahwa pertandingan di Santiago Bernabéu akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan tim untuk bersaing di level Eropa, terutama setelah penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir.

Pelatih asal Spanyol ini berupaya mengembalikan disiplin taktis dan membangun tim yang lebih kompak di fase-fase krusial musim ini, meskipun waktu semakin sempit dan tantangan semakin banyak.

Di ruang ganti, para pemain menyadari besarnya tanggung jawab, karena sumber-sumber yang dekat dengan klub menunjukkan bahwa kritik internal sangat kuat, dan semua orang tahu bahwa jika performa yang naik-turun terus berlanjut, peluang meraih gelar-gelar besar akan menjadi hampir mustahil.

Jika Real Madrid gagal meraih salah satu dari dua gelar besar, La Liga atau Liga Champions, manajemen klub bersiap mengambil keputusan drastis yang mencakup kepergian beberapa nama besar dan perekrutan bintang-bintang baru, sebagai bagian dari rencana untuk membangun kembali tim.

Arbeloa sendiri menyadari bahwa masa depannya bergantung pada hasil-hasil dalam beberapa pekan ke depan, dan bahwa hanya kemenangan gelar yang dapat mengokohkan posisinya sebagai pelatih kepala tim utama, di saat ia berusaha membuktikan dirinya sebagai pelatih kelas atas di benua Eropa.