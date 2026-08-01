Klub Inggris, Arsenal, masuk dengan kuat dalam persaingan mendapatkan bintang Brasil Vinicius Junior, dalam sebuah transfer yang bisa mengguncang bursa transfer musim panas, di tengah kerumitan yang menyelimuti masa depan pemain tersebut bersama Real Madrid, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2027.

Surat kabar Inggris "The Athletic" mengungkap bahwa The Gunners telah memutuskan tawaran resmi mereka kepada klub Kerajaan senilai 145 juta euro, dengan 135 juta euro di antaranya sebagai jumlah tetap ditambah variabel lainnya, dalam upaya serius untuk merekrut winger Brasil berusia 26 tahun itu.

Jurnalis David Ornstein menyebutkan bahwa Vinicius menunjukkan keterbukaan terhadap gagasan pindah ke Liga Premier Inggris, dalam perkembangan mencolok yang menempatkan Real Madrid pada dilema nyata terkait masa depan salah satu bintang paling menonjolnya.

Sebelumnya, laporan-laporan Inggris telah mengisyaratkan tercapainya kesepakatan awal antara Arsenal dan agensi Roc Nation, yang mewakili pemain tersebut, di mana klub London itu berniat menawarkan kontrak terbesar dalam sejarahnya untuk memikat bintang Brasil tersebut, menurut yang disebutkan surat kabar "The Sun".

Real Madrid menghadapi situasi kritis, karena tidak menerima jawaban apa pun dari Vinicius atas tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan kepadanya sejak satu tahun penuh, yang menempatkan klub pada pilihan-pilihan sulit: baik menerima tawaran murah hati dari Inggris itu, atau mengambil risiko kehilangan pemain tersebut secara gratis beberapa bulan lagi ketika ia menjadi bebas untuk bernegosiasi dengan klub-klub lain.

Pertanyaan paling menonjol tetap ada: apakah klub Kerajaan akan bersedia melepas duet serangan paling menonjolnya, Vinicius dan Mbappe yang juga tersisa satu tahun dalam kontraknya, ataukah mereka akan mencoba meyakinkan bintang Brasil itu untuk bertahan meski negosiasi perpanjangan kontrak tersendat sejak beberapa bulan?