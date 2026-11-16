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James Trafford merebut hati para pendukung Inggris lewat penampilan tangguh dan wawancara selepas pertandingan yang menyegarkan setelah kemenangan Inggris atas Spanyol. Kiper Leeds itu menjadi pahlawan di Madrid dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang untuk memastikan timnya finis di puncak grup Nations League.

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England bertahan dari gempuran di pengujung laga di Madrid

England nyaris kehilangan keunggulan tiga gol dan harus bermain dengan 10 pemain di Madrid sebelum mempertahankan kemenangan 3-2 atas Spanyol. Menghadapi tekanan tanpa henti pada menit-menit akhir, England mengandalkan sejumlah penyelamatan penting dari kiper Trafford untuk menjaga keunggulan.

Mantan kiper Manchester City itu lebih dulu menggagalkan peluang Lamine Yamal, lalu secara beruntun menepis tembakan Marc Cucurella yang berubah arah. Tak lama kemudian, Trafford kembali melakukan dua penyelamatan krusial untuk menggagalkan upaya Fermin Lopez dan Aymeric Laporte.

Trafford bercanda soal penyelamatannya dalam wawancara seusai laga

Berbicara kepada reporter ITV Gabriel Clarke setelah peluit akhir, Trafford berpura-pura tidak ingat penyelamatan ganda mana yang ditanyakan. “Yang mana?” jawab Trafford sambil mengedipkan mata, sebelum Clarke mendesaknya dengan berkata, “Kamu tahu!”

“Ya, sejujurnya saya memang tidak ingat,” tambah Trafford. “Saya rasa Yamal bergerak memotong ke dalam dari jarak dekat… semuanya terjadi begitu cepat. Itulah yang kami latih setiap hari, setiap pekan: mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Saya senang bisa membantu tim.”

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Ketika ditanya apakah penyelamatan itu merupakan yang terbaik sepanjang kariernya, pemain berusia 24 tahun tersebut tersenyum dan mengenang masanya di Bolton. “Momen yang luar biasa,” kata Trafford. “Kalau bicara soal penyelamatan… saya pernah melakukan penyelamatan luar biasa saat bertandang ke Port Vale ketika masih di Bolton. Itu akan selamanya menjadi penyelamatan terbaik saya! Namun, dari segi momen dan arti penyelamatan itu [untuk England], ini termasuk salah satu yang terbaik.”

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Perdebatan soal kiper nomor 1 memanas setelah pujian pelatih Spanyol

Penampilan gemilang Trafford semakin memanaskan perdebatan mengenai siapa yang pantas mengenakan kostum nomor 1 England. Meski tampil heroik, sang kiper tidak membesar-besarkan ambisi pribadinya dan hanya berfokus pada hasil yang diraih tim.

“Sejujurnya, saya hanya senang kami menang,” jawabnya. “Target kami adalah finis di puncak grup. Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini dan apa yang kami tuntut dari diri sendiri saat memasuki laga... Saya senang bisa menjalankan peran saya, meraih kemenangan, dan akhirnya finis di puncak grup.”

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Pelatih lawan, Luis de la Fuente, juga mengakui peran menentukan sang kiper dalam pertandingan tersebut. Ia berkata: “Kami memang menciptakan beberapa peluang, tetapi kiper England tampil fantastis dan menggagalkan dua atau tiga peluang yang berpotensi menjadi gol dalam sepuluh atau 15 menit terakhir.”

Fokus kembali ke tugas bersama Leeds

Setelah membawa England finis di puncak grup Nations League, Trafford harus segera mengalihkan fokusnya kembali ke kompetisi domestik. Kiper nomor 1 Leeds itu membawa modal penampilan impresif saat bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada Sabtu.