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Manchester United secara resmi menyetujui perombakan besar dalam jajaran stafnya untuk mengakomodasi kedatangan tim pelatih pilihan Mauricio Pochettino. Keputusan ini menandai era baru yang tanpa kompromi di Old Trafford. Klub membuka jalan bagi orang-orang kepercayaan pelatih asal Argentina itu setelah kepindahannya dari tim nasional Amerika Serikat.

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Kepergian sejumlah staf utama dikonfirmasi di Old Trafford

Manchester United secara resmi mengumumkan kepergian lima anggota penting dalam jajaran stafnya saat klub memasuki babak baru. Keputusan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memberi tempat kepada lingkaran terdekat Pochettino, yang mengikuti mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu ke Manchester setelah masa tugasnya bersama tim nasional Amerika Serikat. Pelatih asal Argentina itu tiba di Carrington pada Rabu dengan jet pribadi untuk mulai bekerja secara penuh, menandai perubahan langsung dalam kegiatan sehari-hari klub.

Klub mengakui kontribusi mereka yang hengkang dalam pernyataan resmi dan menyampaikan terima kasih atas pengabdian mereka selama masa transisi. "Kami ingin berterima kasih kepada kelompok ini atas komitmen penuh, dedikasi, dan profesionalisme mereka, serta mendoakan yang terbaik bagi mereka semua ke depannya," kata klub.

Rekan-rekan Carrick menyusul mantan manajer itu pergi

Perombakan ini juga membuat sejumlah sosok yang erat terkait dengan masa kepelatihan Michael Carrick meninggalkan klub, termasuk Jonny Evans. Ia sebelumnya bekerja sebagai asisten Carrick setelah mengemban peran tersebut bersama manajer interim Darren Fletcher. Evans, 38 tahun, meraih tiga gelar Liga Primer sebagai pemain Manchester United pada musim 2008-09, 2010-11, dan 2012-13 di bawah Sir Alex Ferguson, sebelum kemudian membela West Bromwich Albion dan Leicester City.

Steve Holland juga meninggalkan posisinya setelah baru 11 bulan berada di klub. Mantan asisten tim nasional Inggris itu, yang datang ke Manchester United dengan reputasi tinggi pada Januari, pergi saat Pochettino berupaya mendatangkan pakar taktik pilihannya sendiri . Mantan bek Newcastle United dan Real Madrid, Jonathan Woodgate, juga hengkang setelah bekerja bersama Carrick baik di Old Trafford maupun saat Carrick menjadi manajer Middlesbrough.

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Perombakan turut menyentuh akademi dan departemen penjaga gawang

Perubahan ini tidak terbatas pada staf taktik tim senior, tetapi juga menjangkau struktur kepelatihan jangka panjang klub. Travis Binnion, yang sebelumnya tampil cemerlang sebagai manajer tim U-21, telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih tim utama. Binnion menghabiskan lima tahun bersama Manchester United dan berperan penting dalam pengembangan para pemain muda berbakat.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Selain itu, departemen penjaga gawang juga terdampak oleh kedatangan Pochettino dan timnya. Craig Mawson, mantan penjaga gawang Burnley yang bergabung dengan klub saat Ole Gunnar Solskjaer menjadi pelatih, secara resmi telah meninggalkan jabatannya.

Man Utd kesulitan di dekat zona degradasi

Manchester United saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen Liga Primer dengan hanya delapan poin dari 10 pertandingan pertama mereka, setelah baru meraih satu kemenangan sejauh musim ini. Mereka kini bersiap menghadapi laga yang sangat dinantikan melawan Liverpool di Anfield pada Minggu, sembari berupaya memperbaiki performa mengecewakan mereka di liga.