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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Yang Kesepuluh: Al Ittihad Perpanjang Rekor Buruk Lawan Al Feiha

Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Saudi Pro League
Arab Saudi

Rangkaian terpanjang Al-Ahly

Al Ittihad memperpanjang catatan positifnya atas Al Fayha setelah meraih kemenangan berharga dengan skor 2-1, Selasa, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan keenam Liga Roshn Saudi, untuk melanjutkan pengejaran terhadap tim-tim papan atas.

Dengan kemenangan ini, Al Ittihad mempertahankan rekor tanpa kekalahan atas Al Fayha untuk pertandingan kesepuluh secara beruntun di Liga Pro, dengan raihan 7 kemenangan berbanding 3 hasil imbang, sekaligus memperkuat rangkaian terpanjang tanpa kekalahan atas tim berkostum oranye tersebut dalam sejarah pertemuan kedua tim di kompetisi ini, menurut surat kabar Arriyadiyah.

Al Ittihad unggul pada menit ke-43 melalui pemain Nigeria, George Ilenikhena, tetapi Al Fayha menyamakan kedudukan lewat Jason Remeseiro pada menit keempat masa tambahan babak pertama. Al Ittihad harus menunggu hingga menit ke-68 untuk kembali unggul, setelah pemain Maroko, Youssef En-Nesyri, sukses mengeksekusi tendangan penalti, memberikan timnya gol kemenangan.

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Al Ittihad menambah pundi-pundi poinnya menjadi 14 setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun, untuk melanjutkan langkahnya menuju puncak klasemen, dengan selisih satu poin dari pemuncak Al Hilal dan runner-up Al Qadsiah.

Saudi Pro League
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Di sisi lain, Al Fayha menelan kekalahan ketiga musim ini, sehingga poinnya tertahan di angka 5 pada peringkat kesebelas.

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