Lionel Messi terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, setelah memimpin Argentina membalikkan ketertinggalan dari Mesir menjadi kemenangan dramatis 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mencetak serangkaian rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Messi kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dalam 6 pertandingan sistem gugur berturut-turut, sekaligus memperpanjang rekor mencetak golnya menjadi 9 pertandingan berturut-turut di turnamen ini, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kapten Argentina ini menambah koleksi golnya menjadi 8 gol di edisi saat ini, yang merupakan jumlah gol terbanyak yang dicetak seorang pemain dalam lima pertandingan pertama timnya di satu edisi Piala Dunia sejak Gerd Müller mencetak 10 gol di Piala Dunia 1970, sehingga melampaui rekornya di Piala Dunia 2022 (7 gol).

Messi juga menyamai rekor yang dicetak oleh legenda Argentina Guillermo Stábile pada edisi pertama Piala Dunia tahun 1930, yang merupakan rekor gol terbanyak bagi seorang pemain Argentina dalam satu edisi Piala Dunia (8).

Messi juga telah mencetak 7 gol di babak gugur Piala Dunia, menyamai rekor Pelé, sehingga menempati peringkat keempat dalam daftar historis di belakang Kylian Mbappé (11), serta Leonidas dan Ronaldo Nazário (masing-masing 8).

Dalam hal assist, Messi kini memimpin sendirian sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia sejak 1966, setelah menambah koleksinya menjadi 9 assist, melampaui Diego Maradona (8).

Ia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang menciptakan gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Dengan kontribusinya berupa satu gol dan satu assist saat melawan Mesir, Messi kini telah mencatatkan 30 kontribusi gol di Piala Dunia, dengan rincian 21 gol dan 9 assist dalam 31 pertandingan.

Bintang Argentina ini juga mencetak gol baru setelah berusia di atas 38 tahun, sehingga bertanggung jawab atas 47% dari seluruh gol yang dicetak oleh pemain yang berusia di atas angka tersebut dalam sejarah Piala Dunia yang telah berlangsung selama 96 tahun.

Messi terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, setelah mencetak satu gol, memberikan satu assist, melepaskan 5 tembakan (termasuk dua yang mengarah ke gawang), menciptakan 6 peluang, melakukan 5 dribel sukses, dan memberikan 4 umpan silang akurat, sehingga mendapatkan penilaian 9,49 menurut situs WhoScored.

Timnas Argentina akan bertanding di babak perempat final melawan Belgia, yang lolos setelah menyingkirkan Amerika Serikat, tuan rumah Piala Dunia, dengan skor 4-1 pada Selasa pagi.