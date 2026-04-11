Yang Kelima di Antara Para Legenda... Video: Salah Mencetak Rekor Baru yang Luar Biasa

Bintang Mohamed Salah mematahkan gelombang kritik negatif seputar keputusannya untuk tidak diturunkan saat melawan Paris Saint-Germain pada leg pertama perempat final Liga Champions, Rabu lalu, dengan mencetak prestasi pribadi baru.

Salah terus menorehkan namanya dalam sejarah Liga Primer Inggris, saat menghadapi Fulham, Sabtu malam ini, pada pekan ke-32.

Salah mencetak gol kedua Liverpool pada menit ke-40 dengan caranya yang khas: tendangan akurat ke sudut gawang yang berlawanan.

Jaringan Opta menyebutkan bahwa Salah bergabung dengan daftar langka dalam sejarah Liga Premier: mereka yang mencetak 250 kontribusi gol atau lebih tanpa menghitung tendangan penalti, sehingga terus memperkuat posisinya di antara para pemain terkemuka yang pernah berlaga di kompetisi tersebut.

Hari ini, Salah mencetak gol ke-157 (tanpa termasuk tendangan penalti) serta 93 assist.

Daftar ini mencakup para legenda Premier League, dipimpin oleh Wayne Rooney dengan 288 kontribusi (185 gol dan 103 assist), diikuti oleh Ryan Giggs dengan 269 (107 gol dan 162 assist), Alan Shearer dengan 268 (204 gol dan 64 assist).

Kemudian ada Andy Cole dengan 259 kontribusi (186 gol dan 73 assist), diikuti oleh Salah dengan 250 (157 gol dan 93 assist).

Prestasi ini mencerminkan pengaruh "Raja Mesir" yang terus berlanjut di salah satu kompetisi paling kompetitif di dunia, meskipun ada kontroversi seputar masa depannya, di mana ia telah memutuskan untuk resmi hengkang dari Liverpool pada akhir musim ini.

