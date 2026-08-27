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Goal.com
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Andoni IraolaGetty Images

Diterjemahkan oleh

"Yang kami perkirakan terjadi": Komentar pertama Iraola soal undian sulit Liverpool di Liga Champions

A. Iraola
Liverpool
Champions League
Spanyol

Antara Anfield, Italia, dan Turki

Pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, direktur teknik klub Liverpool, mengomentari hasil undian babak liga dari ajang Liga Champions Eropa, yang digelar pada Kamis malam di Monako, dengan menyebutnya sebagai "tantangan yang kami nantikan".

Liverpool telah mengetahui peta jalan Eropanya musim ini, di mana undian menempatkannya dalam laga-laga kelas berat. 

Stadion Anfield akan menjamu tim-tim Atletico Madrid, Porto, Villarreal, dan Lens dalam empat pertandingan kandangnya, sementara Iraola akan menjalani ujian-ujian berat di kandang lawan melawan Inter Milan, Club Brugge, Fenerbahce, dan LASK dari Austria.

Dalam komentar pertamanya melalui situs resmi klub, Iraola berkata: "Ini adalah undian yang menarik dan sulit, tetapi kami sudah menyadari sebelumnya bahwa kami akan menghadapi tim-tim kuat terlepas dari hasil undiannya, dan inilah yang benar-benar terjadi."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Inilah kekuatan Liga Champions Eropa, dan karena itu mengikuti kompetisi ini merupakan ujian yang sesungguhnya. Setiap pertandingan ini akan menjadi tantangan yang sulit dengan caranya masing-masing, sehingga kami harus mempersiapkannya sebaik mungkin dan mengerahkan segala kemampuan kami di atas lapangan."

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Meski bersemangat menyambut Liga Champions, Iraola menekankan pentingnya berfokus pada realitas domestik terlebih dahulu, dengan berkata: "Ini tergantung pada kami untuk siap, tetapi kami memiliki dua pertandingan penting di Liga Primer Inggris sebelum itu, dan kami akan berfokus sepenuhnya pada keduanya sebelum memikirkan Liga Champions Eropa."

Iraola menyampaikan pesan penuh emosi kepada para pendukung Anfield: "Liga Champions Eropa merupakan tantangan yang kami nantikan dengan antusias, dan ini juga menarik bagi para pendukung kami karena akan memberi kami malam-malam Eropa yang menakjubkan di Stadion Anfield, serta kunjungan ke stadion-stadion di Italia, Belgia, Austria, dan Turki." 

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Ketika saya datang ke sini, saya tahu betapa istimewanya Liga Champions Eropa dan betapa eratnya kaitannya dengan sejarah Liverpool, karena itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan staf saya untuk bekerja bersama tim di ajang ini."

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