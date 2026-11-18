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Julio Enciso mencuri perhatian di Ipswich Town. Mantan pemain Ipswich, Darren Bent, mengatakan kepada GOAL apa yang perlu dilakukan gelandang serang dengan kualitas serupa Morgan Gibbs-White itu sebelum transfer ke klub Liga Champions bisa dipertimbangkan. Gelandang asal Paraguay tersebut dinilai sedang meniti jalan menuju level tertinggi.

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Periode di Brighton dan dua kali membela Ipswich

Untuk saat ini, ia masih jauh dari tujuan tersebut. Pengatur serangan asal Amerika Selatan itu baru berusia 22 tahun. Meski masih muda, ia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Ia mengawali karier senior di negara asalnya bersama Libertad sebelum tiba di Inggris untuk bergabung dengan Brighton.

Kemampuan kreatifnya terlihat di Brighton, tetapi masa peminjaman di Portman Road pada musim 2024-25 berujung pada transfer permanen ke Strasbourg . Ia hanya menghabiskan satu musim di Prancis sebelum kembali ke Suffolk lewat transfer senilai £26 juta ($34 juta).

Enciso mencatatkan dua gol dan dua assist musim ini, tetapi kontribusinya bagi tim jauh melampaui catatan tersebut. Ia berperan penting dalam permainan tim asuhan Gary O’Neil dan tidak akan terlihat salah tempat di tim yang berada jauh lebih tinggi dalam hierarki sepakbola.

Ditakdirkan bergabung dengan raksasa Eropa?

Ketika ditanya apakah kepindahan semacam itu bisa terjadi pada 2027, terlepas dari posisi akhir Ipswich musim ini, Bent, lulusan akademi Ipswich yang berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Live Casino, mengatakan kepada GOAL: “Mungkin saja, tetapi saya ingin melihatnya tampil sedikit lebih konsisten.

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“Dia pernah menghabiskan waktu di Ipswich sebagai pemain pinjaman. Dia kembali dan tampil luar biasa lagi musim ini. Menurut saya, saat ini dia bermain sangat baik. Dia sempat pergi, tidak terlalu banyak bermain, lalu akhirnya kembali ke Ipswich.

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“Jika Ipswich entah bagaimana bisa bertahan di divisi ini, dan saya sangat yakin mereka bisa, dia dapat bertahan selama beberapa musim, membangun konsistensi, bermain di Liga Primer setiap pekan, serta tahu bahwa dia dicintai suporter dan rekan-rekan setimnya.

“Jika dia bermain secara konsisten selama beberapa musim, menemukan konsistensi itu, dan dia masih muda, klub besar akan datang dengan tawaran transfer besar untuknya, misalnya klub Liga Champions. Namun, untuk saat ini, dia harus menemukan konsistensi tersebut serta menunjukkan hasrat dan kegigihan untuk melakukannya setiap pekan selama beberapa musim. Kesempatan pindah itu akan selalu ada.”

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Generasi baru gelandang serang nomor 10

Enciso bukan gelandang serang kreatif yang hanya menonjol saat menguasai bola, seperti pemain bertipe serupa pada umumnya. Pemain tim nasional Paraguay itu bersedia bekerja keras dan berjuang demi tim, seperti bintang Nottingham Forest dan Inggris, Gibbs-White .

Ditanya tentang perbandingan itu dan kualitas yang dimiliki pemain nomor 10 Ipswich tersebut, Bent menambahkan: “Morgan Gibbs-White adalah contoh utama. Dulu dia pemain nomor 10 yang mungkin tidak banyak berkontribusi dalam bertahan. Dia menerima bola, mengandalkan kreativitasnya, lalu bisa menciptakan peluang.

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“Namun, Anda benar, generasi baru pemain nomor 10 ini seolah ingin bekerja keras untuk tim saat bertahan, bahkan ketika berada di luar posisi. Lalu, ketika mendapat bola, mereka membawa tim maju. Saya jelas menilai Enciso sebagai pemain nomor 10 dengan kualitas seperti itu.

“Meski begitu, dia juga harus menunjukkan konsistensi. Kita tahu dia punya kemampuan dan bakat. Pertanyaannya, bisakah dia memadukan semuanya? Bisakah dia melakukannya secara konsisten setiap pekan? Saya cukup yakin dia bisa.”

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Pemain Paraguay itu terikat kontrak jangka panjang

Enciso menandatangani kontrak lima tahun saat bergabung dengan Ipswich untuk kedua kalinya. Kontrak tersebut berlaku hingga 2031. Karena itu, Ipswich jelas tidak perlu mempertimbangkan penjualannya dalam waktu dekat.

Ipswich mengawali kiprah terbarunya di kasta tertinggi dengan cukup baik , mengumpulkan 11 poin dari 10 pertandingan musim ini untuk menempati peringkat ke-14 klasemen. Mereka akan kembali bermain setelah jeda internasional pada Sabtu dengan bertandang ke markas Tottenham.