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Penyerang Real Madrid, Yan Diomande, mengaku sangat menikmati pertemuannya kembali dengan RB Leipzig setelah masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol sensasional ke gawang mantan klubnya. Gol penyerang muda itu menjadi sentuhan akhir dalam penampilan dominan Real Madrid di Liga Champions, yang berujung pada kemenangan meyakinkan.

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Diomande melengkapi penampilan dominan Madrid

Madrid terus melaju tanpa henti di fase grup Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Leipzig pada Rabu malam. Meski bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Arda Guler turut mencetak gol, sorotan utama malam itu tertuju pada Diomande, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Leipzig sempat mengancam untuk bangkit ketika T. Gomis mengubah skor menjadi 3-1, tetapi gol Diomande menjelang akhir laga memupus harapan tim tamu untuk mengejar ketertinggalan.

Gol sang penyerang merupakan aksi dengan teknik luar biasa yang menunjukkan mengapa raksasa Spanyol itu begitu ingin mendatangkannya dari Bundesliga. Saat menyambut bola yang sulit dijangkau menjelang akhir pertandingan, ia memadukan tenaga dan ketepatan untuk menaklukkan kiper serta memastikan gol keempat bagi tim asuhan Jose Mourinho. Penyelesaian akhir yang tajam itu mencerminkan keunggulan Madrid sepanjang 90 menit di Bernabeu. Kedalaman lini serang sang juara bertahan membuat tim tamu kesulitan menemukan jawaban.

Presisi teknik di balik tendangan voli

Getty Images

Gol itu menuntut keputusan dalam sekejap karena Diomande harus memperkirakan arah bola yang memantul di bawah tekanan pertahanan Leipzig. Alih-alih menyentuh bola untuk menguasainya terlebih dahulu, ia memilih cara yang lebih berani dan hasilnya sangat memuaskan. Keberanian itu memperlihatkan kepercayaan diri sang penyerang muda saat ia mulai mendapatkan peran penting di skuad Madrid yang bertabur bintang.

"Gol saya tentu tidak mudah dicetak, tetapi enak dilihat. Semuanya berjalan baik bagi saya. Saya harus memutuskan apakah akan mengontrol bola atau mencoba peruntungan dengan tendangan voli. Saya senang tendangan voli itu berhasil seperti itu," jelas Diomande.

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Tak ada kecanggungan saat bertemu kembali dengan Leipzig

Menghadapi mantan klub sering kali menjadi pengalaman yang menegangkan atau membuat pemain tidak nyaman, terutama tak lama setelah transfer yang menyita perhatian. Namun, pemain Madrid itu menegaskan bahwa ia merasa sepenuhnya nyaman menghadapi para pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengannya di Jerman. Alih-alih merasa tertekan, ia menikmati kesempatan tersebut dan peluang untuk bertemu kembali dengan wajah-wajah yang dikenalnya di panggung terbesar.

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"Tidak terasa aneh bermain melawan mantan rekan-rekan setim saya. Justru menyenangkan. Semua orang bersikap baik kepada saya. Saya yang termuda ketika berada di sana, dan sungguh menyenangkan bisa bertemu mereka lagi malam ini," tambahnya.

Fokus pada target di El Clasico





Getty Images

Setelah menuntaskan laga di kompetisi Eropa, perhatian di ibu kota Spanyol kini langsung beralih ke pertandingan terbesar dalam sepak bola dunia. Madrid akan menghadapi Barcelona akhir pekan ini dalam laga yang bisa berdampak besar pada persaingan gelar La Liga. Bagi Diomande, kesempatan untuk terlibat dalam rivalitas legendaris itu merupakan impian yang menjadi kenyataan setelah bertahun-tahun hanya menyaksikannya dari jauh.

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Setelah membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tekanan Liga Champions saat melawan mantan klubnya, ia berharap bisa memberikan dampak serupa ketika perhatian dunia tertuju pada duel melawan Barcelona asuhan Hansi Flick. "El Clasico itu luar biasa. Saya menonton pertandingan-pertandingan ini ketika masih kecil, dan saya antusias untuk ambil bagian dalam laga akhir pekan ini," pungkas sang penyerang. Para penggemar Madrid berharap ketajamannya saat ini berlanjut hingga pertandingan akhir pekan nanti.

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