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Penyerang Real Madrid, Yan Diomande, mengaku sangat menikmati pertemuannya kembali dengan RB Leipzig setelah masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol spektakuler ke gawang mantan klubnya. Penyerang muda itu menyempurnakan penampilan dominan Real Madrid di Liga Champions yang berakhir dengan kemenangan nyaman.

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Diomande lengkapi penampilan dominan Madrid

Madrid melanjutkan laju tak terbendung di fase grup Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Leipzig pada Rabu malam. Bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Arda Guler mencetak gol, tetapi malam itu menjadi milik Diomande. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, ia mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Tim asal Jerman itu sempat membuka peluang untuk bangkit ketika T. Gomis mengubah skor menjadi 3-1, tetapi gol Diomande pada pengujung laga memupus harapan tim tamu.

Gol sang penyerang menunjukkan kecemerlangan teknik yang menjelaskan mengapa klub raksasa Spanyol itu begitu ingin mendatangkannya dari Bundesliga. Menyambut bola yang sulit pada akhir pertandingan, ia memadukan tenaga dan akurasi untuk menaklukkan kiper dan memastikan gol keempat bagi tim asuhan Jose Mourinho. Penyelesaian yang tajam itu mencerminkan keunggulan Madrid sepanjang 90 menit di Bernabeu. Tim tamu pun nyaris tak punya jawaban atas kedalaman lini serang sang juara bertahan.

Presisi teknik di balik tendangan voli

Getty Images

Gol itu menuntut keputusan dalam sekejap. Diomande harus memperkirakan arah bola yang memantul di bawah tekanan pertahanan Leipzig. Alih-alih mengontrol bola terlebih dahulu, ia memilih cara yang lebih berani dan hasilnya memuaskan. Keberanian tersebut memperlihatkan kepercayaan diri sang penyerang muda saat ia mulai mengukir peran penting dalam skuad Madrid yang bertabur bintang.

“Gol saya tentu tidak mudah dicetak, tetapi indah untuk dilihat. Semuanya berjalan baik bagi saya. Saya harus memutuskan apakah akan mengontrol bola atau mencoba peruntungan dengan tendangan voli. Saya senang tendangan voli itu berhasil seperti itu,” jelas Diomande.

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Tak ada kecanggungan saat kembali bertemu Leipzig

Menghadapi mantan klub kerap menjadi pengalaman yang berat atau canggung bagi seorang pemain, terutama tak lama setelah transfer besar. Namun, pemain Madrid itu menegaskan bahwa ia merasa sepenuhnya nyaman menghadapi para pemain yang dahulu berbagi ruang ganti dengannya di Jerman. Alih-alih merasa tertekan, ia menikmati kesempatan itu dan peluang untuk kembali bertemu dengan wajah-wajah yang dikenalnya di panggung terbesar.

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“Tidak aneh bermain melawan mantan rekan-rekan setim saya. Justru menyenangkan. Semua orang bersikap baik kepada saya. Saya yang termuda saat berada di sana, dan sangat menyenangkan bisa bertemu mereka lagi malam ini,” tambahnya.

Fokus pada kemenangan di El Clasico





Getty Images

Setelah menuntaskan laga di kompetisi Eropa, perhatian di ibu kota Spanyol kini langsung beralih ke pertandingan terbesar dalam sepakbola dunia. Madrid akan menghadapi Barcelona akhir pekan ini dalam laga yang bisa berdampak besar pada persaingan gelar La Liga. Bagi Diomande, kesempatan untuk terlibat dalam rivalitas legendaris itu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan setelah bertahun-tahun menyaksikannya dari jauh.

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Setelah membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tekanan Liga Champions saat melawan mantan klubnya, ia berharap dapat memberikan dampak serupa ketika perhatian dunia tertuju pada pertandingan melawan Barcelona asuhan Hansi Flick. “El Clasico luar biasa. Saya menonton pertandingan-pertandingan ini saat masih kecil, dan saya antusias untuk ambil bagian dalam pertandingan akhir pekan ini,” pungkas sang penyerang. Para penggemar Madrid berharap ketajamannya saat ini berlanjut hingga laga akhir pekan nanti.