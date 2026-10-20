Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mengungkap detail hubungannya dengan akar Afrikanya serta kenangannya tentang kunjungan satu-satunya ke kota Bata di Guinea Khatulistiwa, seraya menegaskan keinginannya untuk kembali ke sana. Ia juga berbicara tentang hubungannya dengan kedua orang tuanya dan peran yang dimainkan ibunya dalam hidupnya semasa kecil.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport",Yamal berbicara tentang masa kecilnya, keluarganya, dan asal-usulnya dalam film dokumenter yang digarap oleh stasiun televisi 3 Cat berjudul (Revolusi 304), sembari mengenang kembali kenangannya di kota Rocafonda, tempat ia tumbuh, dan mengungkap sisi-sisi kehidupannya di luar lapangan sepak bola.

Yamal merupakan salah satu kandidat terkuat untuk memenangi penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, setelah menampilkan musim yang luar biasa dengan meraih gelar Liga Spanyol, Piala Super Spanyol, dan Piala Dunia.

Meski persaingan untuk penghargaan tersebut berlangsung ketat, pemain yang mengenakan kostum nomor 10 di Barcelona itu percaya diri dengan kemampuannya untuk meraihnya pada acara yang dijadwalkan digelar di London Palladium, di ibu kota Inggris, London.

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Perjalanan sang winger muda menuju tim utama Barcelona tidaklah mudah, sebab ia menjalani masa kecil yang sulit, tetapi ia selalu mendapat dukungan dari kedua orang tuanya, Mounir Nasraoui dan Sheila Ebana.

Yamal tumbuh di distrik Rocafonda, salah satu distrik paling terkenal di kota Mataró, dan ia berkata dalam film dokumenter tersebut: "Ketika aku masih kecil, Rocafonda adalah segalanya yang kumiliki, karena di sana tinggal nenekku, sepupu-sepupuku, dan semua teman-temanku."

Ayah Yamal berasal dari keturunan Maroko, tetapi ia tiba di wilayah Catalonia untuk mencari kehidupan baru.

Sang pemain mengungkap sifat hubungannya dengan ayahnya, dengan berkata: "Ayahku sangat muda, sampai-sampai aku bisa memperlakukannya sebagai teman, ayah, dan segalanya bagiku. Aku melihatnya setiap hari atau berbicara dengannya setiap hari. Aku pergi ke rumahnya untuk bermain PlayStation bersamanya, atau ia datang untuk mengobrol dengan teman-temanku, dan kami pergi makan serta melakukan banyak hal bersama."

Yamal: Aku ingin kembali ke Bata

Di sisi lain, ibu Yamal berasal dari Guinea Khatulistiwa, tepatnya dari kota Bata, yang dikunjungi sang pemain ketika ia masih kecil.

Yamal berkata tentang kunjungan itu: "Aku pergi ke sana ketika aku berusia tujuh tahun, dan aku hanya mengunjunginya satu kali, tetapi aku ingin kembali ke sana, dan itulah yang benar-benar aku inginkan."

Ia menambahkan: "Aku ingat bahwa aku berfoto di sana, tetapi aku tidak suka berfoto ketika masih kecil, dan ibuku memaksaku melakukannya, karena ia berkata bahwa foto itu akan menjadi kenangan indah ketika aku besar nanti."

Pemilik kostum nomor 10 di Barcelona itu mengungkap, dalam film dokumenter (Revolusi 304), bahwa foto tersebut merupakan kenangan istimewa baginya, seraya menjelaskan: "Itu satu-satunya foto yang kuizinkan ia ambil untukku, dan itu satu-satunya foto yang kumiliki. Itu adalah kenangan indah tentang asal-usulku, tanahku, dan tanah ibuku. Aku sangat merindukan untuk kembali ke sana."

Mengenai hal yang paling banyak ia warisi dari akar Guinea-nya, Yamal mengatakan bahwa itu adalah keceriaan, seraya menjelaskan: "Aku rasa aku adalah orang yang ceria, dan aku tersenyum hampir sepanjang waktu."

Yamal menutup perbincangannya dengan memuji ibunya, yang ia anggap sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam hidupnya semasa kecil, dengan berkata: "Ibuku adalah salah satu panutanku ketika aku masih kecil, karena dalam pandanganku ia adalah sosok yang bertanggung jawab, terhormat, dan pekerja keras. Ia selalu berbicara denganku begitu pulang ke rumah, bahkan ketika ia merasa lelah."







