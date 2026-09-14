Yamal Ungkap Rahasia Aneh Usai Spanyol Juara Piala Dunia: "Saya Tidak Bahagia"

Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, mengungkapkan ketidakpuasannya atas penampilannya selama Piala Dunia 2026, meski negaranya berhasil merengkuh gelar juara. Ia menegaskan bahwa dirinya merasa mampu memberikan lebih banyak sepanjang turnamen, dan berharap dapat menebusnya pada edisi mendatang tahun 2030.

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan "Movistar Plus", pemain muda itu mengatakan bahwa ia tidak merasa bahagia usai memenangkan Piala Dunia, meski turut berkontribusi dalam mengantarkan Spanyol meraih gelar juara, dengan hanya mencetak satu gol sepanjang perjalanan turnamen.

Yamal menjelaskan bahwa cedera yang ia alami selama pekan-pekan terakhir musim lalu memengaruhi kesiapannya menghadapi Piala Dunia, namun ia menolak menganggapnya sebagai penyebab utama di balik penampilannya yang tidak sesuai dengan harapannya terhadap dirinya sendiri.

Bintang Barcelona itu berkata: "Setelah memenangkan Piala Dunia, saya tidak bahagia. Soal cedera itu memang nyata, tetapi saya rasa itu bukan penyebabnya, karena saya tahu seandainya turnamen Piala Dunia digelar pada waktu lain, saya akan berada pada level yang sama meski baru pulih dari cedera."

Yamal menuturkan bahwa perannya di dalam lapangan tidak selalu tercermin dalam angka atau statistik, seraya menjelaskan bahwa kemampuannya menarik lebih dari satu pemain lawan memberikan ruang dan peluang tambahan bagi rekan-rekannya.

Ia menambahkan: "Saya melakukan banyak hal yang tidak diperhatikan orang, seperti menarik perhatian 3 pemain lawan. Saya rasa itu hal yang luar biasa bagi seorang pelatih untuk memiliki pemain yang mampu melakukan hal tersebut."

Meski demikian, Yamal menegaskan bahwa ia tidak puas dengan penampilannya, dengan menganggap bahwa seandainya pemain lain menampilkan performa yang sama, mungkin ia akan mendapat pujian yang lebih besar, sementara ia melihat dirinya mampu memberikan level yang lebih baik bersama timnas Spanyol.

Ia melanjutkan: "Saya tidak puas dengan penampilan saya, karena saya tahu seandainya pemain lain menampilkan level yang sama seperti yang saya tampilkan, ia akan dianggap telah menjalani turnamen Piala Dunia yang luar biasa. Bagi saya, saya bisa berbuat lebih, jadi ya, apa yang saya tampilkan membantu tim, tetapi saya benar-benar menantikan Piala Dunia berikutnya."

Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, di samping penyelenggaraan pertandingan-pertandingan pembuka di Argentina, Paraguay, dan Uruguay, dalam turnamen yang diharapkan Yamal untuk dapat tampil dengan wajah berbeda setelah pengalaman Piala Dunia 2026.