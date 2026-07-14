Yamal terus mempertahankan keunggulannya yang telak atas Mbappé... dan kembali mengalahkannya untuk ketiga kalinya

Lamine Yamal, bintang Barcelona dan Spanyol, terus menunjukkan keunggulannya dalam pertemuan langsung dengan Kylian Mbappé, bintang Real Madrid dan Prancis.

Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026 pada Selasa malam ini, berkat kemenangan berharga atas Prancis dengan skor 2-0.

Kylian Mbappé gagal mencetak gol hari ini, sementara Yamal berkontribusi pada kemenangan timnya dengan mendapatkan tendangan penalti, yang kemudian dikonversi menjadi gol pertama oleh La Roja.

Dalam 11 pertemuan langsung di antara keduanya, Yamal unggul dalam 9 pertandingan, sementara Mbappé hanya menang dua kali.

Pertandingan di Dallas ini merupakan pertemuan ketiga mereka saat mengenakan seragam tim nasional masing-masing, dan dalam konteks ini, pemain Spanyol tersebut memiliki rekor sempurna: 3 kemenangan berturut-turut.

Kemenangan pertama Yamal bersama Spanyol terjadi di semifinal Kejuaraan Eropa terakhir, ketika ia mencetak gol indah untuk menyamakan kedudukan di Stadion Allianz Arena, Munich, sebelum Dani Olmo memastikan kemenangan beberapa menit kemudian.

Sedangkan kemenangan kedua terjadi setahun lalu di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa, ketika Spanyol menang dengan skor dramatis (5-4) dan Yamal mencetak dua gol, sementara Mbappé mencetak satu gol untuk Prancis.

Kemenangan ketiga diraih oleh bintang muda Barcelona ini di semifinal Piala Dunia 2026, yang membawa Spanyol selangkah lebih dekat ke impian meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.