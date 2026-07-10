Yamal tentang laga melawan Prancis: Saya tidak sabar untuk merayakan ulang tahun pacar saya!

Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, melontarkan pernyataan yang menggemparkan setelah timnas negaranya lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia (2-1), menegaskan bahwa Spanyol tidak takut menghadapi Prancis pada Selasa mendatang, justru Les Bleus-lah yang seharusnya merasa takut.

Yamal, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan meskipun tidak mencetak atau menciptakan gol apa pun, mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Kami sangat menantikan pertandingan ini. Semua orang menantikannya, dan kami adalah dua tim terbaik di Piala Dunia. Kami sama sekali tidak merasa takut. Jika ada yang bisa melangkah ke sana dengan percaya diri, kami pasti yang bisa."

Pemain Barcelona berusia 18 tahun itu menambahkan: “Jika ada yang harus takut, itu mereka; kami telah menyingkirkan mereka. Kami adalah dua tim hebat; bagi saya, mereka adalah yang terbaik, tapi kami tidak takut pada apa pun.”

Mengenai fakta bahwa ia belum mencetak gol di turnamen ini, Yamal berkata dengan percaya diri: “Hal itu tidak membuat saya kecewa; saya pernah memenangkan Kejuaraan Eropa dengan mencetak gol. Selama kami lolos, saya akan sangat senang. Yang terpenting adalah tim.”

Bintang Spanyol itu mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk mencetak gol melawan Prancis, dengan mengatakan: “Saya berharap demikian, saya benar-benar menginginkannya,” sebagai isyarat jelas akan ambisinya untuk meninggalkan jejak dalam pertandingan yang dinantikan itu.

Mengenai kesiapannya secara fisik, Yamal menegaskan: “Saya merasa semakin baik dan akan terus membaik setiap minggunya. Saya datang dengan penuh keyakinan diri, dan saya tahu semuanya akan berjalan lancar. Saya siap. Saya sangat menantikan hari itu.”

Mengenai gaya permainan timnas Prancis, ia berkata: “Mereka adalah tim yang akan menyerang kami, tapi tidak sepanjang pertandingan. Mereka unggul dalam kekuatan fisik, tapi kami akan berusaha menguasai bola.”

Dalam sentuhan yang penuh kehangatan, Yamal menceritakan tentang percakapan telepon dengan adik laki-lakinya, Ken, melalui telepon ibunya, sambil tersenyum ia berkata: “Dia bilang aku harus menjulurkan lidah. Aku sangat menantikan makan malam dan perayaan ulang tahun pacarku, serta menghabiskan waktu bersama keluargaku.”