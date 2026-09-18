Yamal tak terkesan dengan rekan setimnya di Barca: "Dia sama sekali tidak tahu..."

Lamine Yamal membuat pernyataan mengejutkan tentang Marcus Rashford dalam wawancara dengan Movistar. Penyerang itu mengklaim bahwa Rashford sama sekali tidak tahu apa artinya bermain di El Clásico.

Musim lalu, Yamal bermain bersama Rashford di FC Barcelona. Pemain asal Inggris itu dipinjamkan Manchester United ke raksasa Spanyol tersebut.

Dalam perbincangan dengan Movistar, Yamal mengungkapkan bahwa pada awalnya ia tidak terkesan dengan intensitas permainan Rashford dalam laga melawan Real Madrid.

“Saya ingat melihat Rashford saat Clásico pertamanya dan saya tidak terkesan dengan intensitasnya. Dia tidak tahu seperti apa rasanya memainkan pertandingan ini,” buka winger berusia sembilan belas tahun itu.

“Baru ketika kami menghadapi mereka untuk kedua kalinya pada musim itu, dia memahaminya. Dia mencetak gol dari tendangan bebas dan bermain dengan intensitas yang sangat berbeda,” kata Yamal.

“Jika Anda berasal dari La Masia (akademi muda FC Barcelona, red.), maka Anda tahu apa arti pertandingan melawan Real Madrid. Itu adalah pertarungan murni,” pungkasnya.