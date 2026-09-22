Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, kembali berbicara tentang peluangnya bersaing memperebutkan penghargaan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak seharusnya hanya bergantung pada jumlah gol atau gelar yang diraih seorang pemain sepanjang musim.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Equipe", Yamal berbicara tentang kekuatan-kekuatan utamanya yang menurutnya cukup untuk menempatkannya di antara para kandidat penghargaan bergengsi tersebut, seraya menyebutkan bahwa statistik dan gelar-gelarnya, di samping gaya khasnya dalam memahami dan menikmati sepak bola, merupakan faktor-faktor penting dalam pencalonannya.

Bintang Barcelona itu berpendapat bahwa Ballon d'Or tidak harus jatuh ke tangan pemain yang mencetak gol terbanyak atau meraih gelar terbanyak sepanjang musim, dengan menjelaskan bahwa penghargaan tersebut juga harus menghargai para pemain yang mampu membuat perbedaan dengan bakat mereka, menghibur para penggemar, dan menampilkan gaya sepak bola yang meninggalkan pengaruh khusus.

Yamal mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Marca" hari Selasa ini: "Ballon d'Or, seperti yang saya katakan, adalah penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik dalam setahun, kepada pemain istimewa, yang Anda nikmati saat menyaksikannya bermain, sampai-sampai Anda mungkin menonton satu pertandingan penuh hanya demi dia. Saya kira itulah makna seorang pemain istimewa. Ini bukan soal berapa banyak gol yang ia cetak atau hal semacam itu."

Yamal menyebut dua bintang sepak bola paling menonjol yang baginya mewakili makna sesungguhnya dari seorang pemain yang mampu bersaing memperebutkan Ballon d'Or, yaitu Lionel Messi dan Ronaldinho.

Ia mengatakan dalam konteks ini: "Ketika saya memikirkan Ballon d'Or, saya teringat Messi atau Ronaldinho. Keduanya adalah pemain yang berbeda, dan mereka membuat Anda tersenyum ketika menyaksikan mereka bermain."

Yamal menentukan kekuatan-kekuatannya

Penyerang sayap muda itu menjelaskan: "Saya kira semua penggemar mengetahui kekuatan-kekuatan saya. Saya turun ke lapangan, saya menikmatinya, saya bermain baik dan bermain dengan cara saya sendiri. Dan untungnya, saya juga berhasil memenangi banyak gelar bersama Barcelona, dan di atas itu semua saya memenangi gelar paling penting, yaitu Piala Dunia, bersama timnas negara saya. Namun terlepas dari semua itu, saya kira gaya permainan saya adalah kekuatan terbesar saya, dan itulah yang membuat saya berbeda."

Yamal juga menekankan pentingnya keberhasilan kolektif tim dalam memperbesar peluang seorang pemain untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Saya kira semua itu menjadikan saya kandidat yang baik. Pada akhirnya, ini adalah hal yang sangat penting, karena di samping menjadi pemain yang baik, saya kira pemain terbaik selalu adalah yang membuat timnya menang. Ketika tim Anda menang, semua orang lebih menonjol, dan semua orang bersinar lebih terang."

Bintang Barcelona itu juga berbicara tentang kondisi yang ia jalani bersama klub dan timnas Spanyol, dengan mengatakan: "Alhamdulillah, kami telah meraih kemenangan bersama timnas selama setahun. Dan bersama Barcelona kami juga meraih kemenangan. Kami sangat bahagia dan ingin melanjutkan kemenangan-kemenangan. Dan saya pribadi sangat bahagia."

Pemenang Ballon d'Or dijadwalkan diumumkan pada hari Senin 26 Oktober di ibu kota Inggris, London.

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