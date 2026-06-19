Lamine Yamal, pemain sayap Barcelona dan tim nasional Spanyol, mengeluarkan pernyataan menarik mengenai pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Brasil Neymar da Silva, menjelang pertandingan melawan Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam mendatang, dalam rangkaian putaran kedua Piala Dunia 2026.

Yamal mengatakan dalam wawancara dengan stasiun televisi resmi Spanyol “RTVE”: “Neymar adalah panutanku dalam sepak bola, tetapi Messi adalah yang terbaik dalam sejarah dan tidak ada perdebatan mengenai hal itu. Siapa pun yang mencoba membuktikan sebaliknya, pasti memiliki masalah tanpa diragukan lagi.”

Ia menambahkan: “Saya tidak memikirkan apa yang dilakukan Messi dan Mbappé (mencetak gol), karena saya fokus pada diri saya sendiri dan tim nasional negara saya. Bisa saja saya mencetak banyak gol, tetapi pada akhirnya kami tersingkir dari turnamen, dan itu hal yang menyedihkan.”

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Mengenai kemungkinan menghadapi Argentina di babak gugur, Yamal menegaskan bahwa timnas Spanyol tidak takut menghadapi lawan mana pun, apa pun namanya, dan selalu bertekad untuk meraih kemenangan.

Ia menjelaskan terkait hal ini: “Jika kami ingin memenangkan Piala Dunia, kami harus mengalahkan tim-tim terbaik. Jika kami tidak menghadapi Argentina di babak 32 besar, kami mungkin akan berhadapan dengan mereka di babak selanjutnya atau bahkan di final.”

Ia menambahkan, “Kami adalah Spanyol, dan kami selalu ingin bermain melawan tim-tim terbaik di dunia.”