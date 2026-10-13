Yamal? Siapa dia? Saya tidak mengenalnya: Pemain Galatasaray mengejek bintang Barcelona

Mario Lemina, gelandang klub Turki Galatasaray, memicu kontroversi besar menjelang laga melawan Barcelona di Liga Champions, setelah pernyataannya di masa lalu tentang bintang muda Spanyol Lamine Yamal kembali mencuat dan tidak diterima dengan baik oleh pendukung klub Catalunya tersebut, karena ia lebih memilih rekan setimnya Leroy Sane dibanding talenta muda Barcelona itu.

Pernyataan pemain internasional Gabon tersebut muncul dalam sebuah wawancara pada Agustus 2025, ketika ia ditanya siapa pemain yang lebih baik menurutnya antara winger Jerman Sane dan Lamine Yamal. Ia mengejutkan semua orang dengan jawaban tajam, "Siapa itu Lamine Yamal? Saya tidak mengenalnya. Saya mengenal Sane."

Meski pernyataan itu telah berlalu beberapa bulan, mendekatnya laga Barcelona kontra Galatasaray membuatnya kembali menjadi sorotan, setelah potongan video tersebut tersebar lagi di media sosial, khususnya di antara para pendukung klub Spanyol itu, yang menilai ucapan Lemina sebagai bentuk merendahkan nilai dan bakat Yamal, mengingat posisi yang telah dicapai pemain muda itu di sepak bola Eropa.

Belum jelas apakah gelandang Galatasaray itu mengucapkan kalimat tersebut sebagai bahan lelucon atau memang sengaja memprovokasi suporter Barcelona, namun perbandingan yang ia buat antara Sane dan Yamal memperoleh bobot tambahan mengingat perkembangan besar yang dialami perjalanan karier winger Spanyol itu, yang kini menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di benua Eropa.

Tampaknya melalui jawabannya Lemina ingin menunjukkan dukungan kepada Sane, yang berbagi ruang ganti dengannya di skuad Galatasaray, namun pernyataannya justru berubah menjadi bahan perbincangan baru menjelang duel Eropa tersebut, menambah daya tarik pada pertandingan itu, di saat semua mata tertuju pada hasil laga antara kedua tim.