Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, kembali menegaskan ambisi besarnya, setelah mengungkapkan keyakinan kuat bahwa sejak beberapa waktu lalu ia telah tampil di level yang layak untuk bersaing memperebutkan trofi Ballon d'Or, seraya menegaskan bahwa gelar dunia dan berbagai keberhasilan yang telah ia raih tidak mengurangi hasratnya untuk meraih lebih banyak lagi pada level individu.

Yamal berbicara dalam wawancara dengan surat kabar Inggris "The Guardian", yang dikutip "Marca" selama pemusatan pertamanya bersama timnas Spanyol setelah meraih bintang kedua. Dalam wawancara itu ia memaparkan pandangannya tentang sepak bola, cara berpikirnya di dalam lapangan, di samping ambisi pribadi dan kehidupannya yang membentuk kepribadiannya saat ini.

Yamal: Aku Menikmati Setiap Momen hingga Peluit Akhir

Bintang Barcelona itu berbicara tentang suasana laga final Piala Dunia, seraya menegaskan bahwa ia tidak ingin pertandingan itu cepat berakhir, dengan mengatakan: "Kami berada di final Piala Dunia, dan aku ingin terus bermain. Aku tidak pernah berpikir: bunyikan peluit akhir, aku sedang menikmatinya."

Ia menjelaskan: "Bek sayap itu seperti robot yang berusaha menghentikanku. Robot nyaris sempurna, tetapi manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki robot. Sepak bola kini menjadi mekanis, tetapi ada pemain yang memiliki percikan khusus itu."

Ia menambahkan: "Aku berusaha bermain dengan lawan, dan membuatnya sulit bagi mereka untuk menghadapiku dengan cara mekanis," sambil menunjuk pada cara ia menciptakan peluang yang berujung pada gol Ferran Torres ke gawang Argentina.

Foto Messi: "Aku Ingin Menjadi Lamine"

Yamal menyinggung foto terkenal yang memperlihatkan dirinya saat masih bayi di samping Lionel Messi, foto yang tetap dirahasiakan selama 17 tahun atas permintaannya, seraya menegaskan bahwa ia tidak ingin foto itu berubah menjadi beban perbandingan yang terus-menerus.

Ia berkata: "Aku meminta ayahku untuk menghapusnya dari Facebook. Perbandingannya terlalu mudah, dan aku ingin menjadi Lamine, aku tidak ingin menjadi Messi."

Yamal: Levelku Sudah Layak untuk Ballon d'Or Sejak Beberapa Waktu Lalu

Yamal tidak menyembunyikan ambisi individunya, karena ia menilai kini saatnya untuk mendapatkan pengakuan individu yang menurutnya layak ia terima.

Ia berkata: "Sejujurnya, ini tidak hanya soal tahun ini, karena aku sudah tampil di level Ballon d'Or sejak lebih lama. Semua orang tahu bahwa aku pemain yang berbeda."

Pernyataan ini muncul di tengah ambisi besar yang diumumkan oleh pemain berusia 19 tahun itu, setelah ia menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia pada usia yang sangat muda.

Masa Lalu yang Sulit: Sumber Kekuatan Yamal

Meski meraih berbagai keberhasilan besar di usia muda, Yamal menegaskan bahwa masa kecilnya di kawasan Rocafonda membantunya untuk tetap rendah hati, dan memberinya perspektif hidup yang berbeda, jauh dari ketenaran sepak bola.

Ia berkata: "Dalam sepak bola tidak ada rasa takut. Aku melihat ibuku berjuang agar aku bisa bermain, dan aku melihat ayahku mengumpulkan barang rongsokan di jalanan agar aku bisa makan. Itulah rasa takut. Sekarang, jika keluargaku membutuhkan bantuan, aku bisa melakukannya."

Karena itulah, Yamal menolak keberhasilannya mendorongnya menjadi sombong, dengan mengatakan: "Aku tidak akan pernah berkata: siapa kau? Aku telah memenangkan Piala Dunia. Pola pikir seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang bodoh. Aku tahu bahwa sepak bola hanya mewakili 0,000001% dari kehidupan."

Antara Jalanan dan Akademi Barcelona

Yamal menilai bahwa gaya bermainnya merupakan hasil perpaduan antara sepak bola yang ia pelajari di jalanan kawasannya dan sepak bola yang ia peroleh di dalam akademi Barcelona.

Ia menjelaskan: "Barcelona memberimu penguasaan dan kecerdasan sepak bola. Di taman tidak ada kecerdasan sepak bola, kau pergi menghadapi lawanmu lalu kembali. Aku memiliki keduanya sekaligus."

Tentang rahasia hubungannya dengan sepak bola, ia berkata: "Aku tidak bermain demi uang, aku bermain demi kesenangan. Ketika aku menguasai bola dan merasakan orang-orang bangkit dari kursi mereka di stadion, kau merasa lebih kuat daripada siapa pun. Kau merasa seperti Superman atau Spiderman."