Yamal: Seandainya waktu bisa diputar balik, aku akan memilih Spanyol daripada Maroko... dan aku bertaruh bahwa Les Lions akan menang

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusannya untuk membela La Roja daripada Maroko, sambil menyatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama jika bisa kembali ke masa lalu.

Yamal memiliki kewarganegaraan ganda, Maroko dan Spanyol, namun ia memilih bermain untuk timnas Eropa dalam keputusan yang memicu kontroversi besar pada tahun 2023.

Yamal tampil gemilang bersama timnas Spanyol dan membawa tim tersebut meraih gelar Kejuaraan Eropa 2024, sementara saat ini ia sedang berlaga di turnamen besar keduanya, Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung.

Yamal kembali membahas keputusannya sebelumnya untuk membela timnas Spanyol alih-alih Maroko, sambil mengenang sorakan-sorakan yang menyinggung yang terjadi selama pertandingan persahabatan melawan Mesir.

Dalam wawancara panjang dengan stasiun radio Spanyol “Cadena SER” melalui program “El Larguero”, Yamal mengatakan, “Ada sorakan yang menargetkan umat Muslim, dan saya rasa hal itu mengganggu semua orang, baik warga Senegal, Maroko, maupun umat Muslim Spanyol. Namun, saya sama sekali tidak menyesali pilihan saya, dan jika waktu bisa diputar balik, saya akan memilih Spanyol lagi. Saya tidak suka menggeneralisasi, karena sorakan-sorakan itu tidak mewakili seluruh rakyat Spanyol.”

Pernyataan Yamal ini muncul menjelang pertandingan melawan Austria besok, Kamis, di babak 32 besar Piala Dunia 2026, mengingat Maroko telah lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Belanda dan akan berhadapan dengan Kanada.

Ada kemungkinan Yamal akan berhadapan dengan Maroko saat mengenakan seragam Spanyol jika kedua tim lolos ke babak semifinal.

Kejutan Piala Dunia

Yamal mengatakan bahwa ia sedang menjalani mimpi berpartisipasi di Piala Dunia, sambil menjelaskan: “Saya tidak bisa mengeluh, karena berada di sini adalah mimpi bagi saya. Saya menikmati setiap momen dan menantikan babak gugur. Bagi saya, babak penyisihan grup hanyalah tahap yang harus dilalui, terutama dengan lolosnya banyak tim peringkat ketiga, sedangkan sekarang turnamen yang sesungguhnya telah dimulai.”

Mengenai kejutan terbesar turnamen sejauh ini, Yamal memilih tim Paraguay, sambil berkata: “Saya mengira Maroko akan mengalahkan Belanda, bahkan saya bertaruh dengan teman-teman saya soal itu, dan saya memperkirakan hasil imbang lalu Maroko lolos lewat adu penalti. Sedangkan kejutan Paraguay adalah yang terbesar bagi saya, dan saya juga mengira Brasil akan mengungguli Jepang meskipun saya mengagumi tim Jepang.”

Ia menyebutkan bahwa Maroko adalah salah satu tim yang paling ia nikmati penampilannya di turnamen ini, bersama dengan Pantai Gading dan Ekuador. Ia juga menegaskan kekagumannya pada Jepang, sementara ia menjelaskan bahwa minatnya pada Argentina terutama karena kehadiran Messi, dan ia juga mengatakan bahwa Prancis memiliki skuad pemain yang luar biasa.

“Saya menjadi lebih matang”

Mengenai perkembangan pribadinya, Yamal berkata: “Saya berharap bisa menjadi lebih dewasa. Saat Anda mewawancarai saya dua tahun lalu, saya berusia enam belas tahun, dan wajar jika saya berubah. Kehidupan di ruang ganti berbeda; sebagian besar pemain memiliki keluarga, anak-anak, dan kehidupan yang stabil.”

Dia menambahkan saat berbicara tentang keluarganya: “Di malam hari saya merasa rindu, dan melihat foto-foto saya bersama ibu yang mengantar saya ke latihan, serta bersama ayah dan teman-teman saya di kereta. Saya merindukan keluarga saya, ayah, nenek, dan sepupu saya; mereka semua telah banyak membantu saya mencapai posisi saya saat ini. Kami saling bertukar foto setiap malam, dan hal itu memberi saya motivasi tambahan. Pada Piala Dunia lalu, saya menonton pertandingan Spanyol dari sekolah, jadi wajar saja jika sekarang saya berusaha sekuat tenaga.”

Menghadapi Ketenaran

Yamal mengungkapkan bahwa ia selalu berusaha menghadapi perhatian dari para penggemar, terutama anak-anak, dengan tenang, sambil menjelaskan: “Terkadang hal ini berulang dengan orang yang sama, jadi saya meminta mereka dengan sopan untuk memberi saya sedikit waktu agar bisa bersama saudara laki-laki saya, tetapi saya memaklumi mereka karena mereka masih anak-anak.”

Meskipun ia menikmati ketenaran di usia delapan belas tahun, ia menekankan bahwa tekanan yang dialami orang tuanya jauh lebih besar, dan berkata: “Ibu saya melahirkan saya saat berusia enam belas tahun, dan ayah saya bekerja sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan makan kami; itulah tekanan yang sesungguhnya. Sedangkan saya, saya hanya berusaha membuat para penggemar Spanyol senang. Ya, kadang-kadang aku berharap bisa duduk di salah satu kafe bersama keluargaku tanpa ada yang mengenaliku, tapi aku tidak mengeluh, karena kedua kehidupan ini sama-sama indah.”

Rahasia kesuksesannya

Yamal menjelaskan bahwa menikmati sepak bola adalah rahasia performanya, sambil menambahkan: “Ada pemain yang membutuhkan konsentrasi tinggi, sedangkan saya perlu merasa bahagia, tersenyum, dan bermain dengan bebas; dengan begitu saya bisa menampilkan performa terbaik saya. Saya menganggap pertandingan fase grup sebagai tahap untuk memulihkan kebugaran saya, namun sekarang saya akan memberikan 100% kemampuan saya dan berjuang untuk setiap bola.”

Penilaian terhadap Penampilan Spanyol

Bintang Barcelona itu mengakui bahwa timnas Spanyol belum menampilkan performa terbaiknya hingga saat ini, dan berkata: “Semua orang mengharapkan penampilan yang lebih baik dari kami, tetapi kami menghadapi tim-tim yang sangat berbeda dari tim-tim Eropa. Pertandingan melawan Arab Saudi berjalan baik, pertandingan melawan Cape Verde adalah yang pertama bagi kami, sedangkan pertandingan ketiga sangat sulit karena banyaknya jeda.”

Dia menambahkan: “Kami akan membuktikan bahwa kami adalah tim terbaik dalam hal permainan sepak bola. Kami belum pernah memainkan pertandingan yang sempurna, dan bahkan saat melawan Uruguay, kami sebenarnya bisa menang dengan skor 3-0. Kami ingin mengembalikan kecepatan pergerakan bola dan kembali ke gaya permainan kami yang biasa. Kami adalah satu-satunya tim yang selalu dituntut untuk menang dan menampilkan performa luar biasa, sementara bagi tim-tim lain, cukup dengan meraih kemenangan saja. Ketika kami mencapai level sebenarnya, yang pasti akan terjadi, akan sangat sulit menghentikan kami."

Peringatan dari Austria

Mengenai pertandingan melawan Austria, Yamal mengatakan: “Seperti tim-tim lainnya, mereka unggul dalam kekuatan fisik, bola-bola udara, tendangan bebas, dan lemparan ke dalam. Mereka tidak akan bermain terbuka melawan kami, jadi kami harus waspada. Jika kami lebih agresif daripada mereka, kami akan menang, karena ketika kami menguasai bola, kami adalah yang terbaik.”

Dia menegaskan bahwa tersingkir oleh Austria akan menjadi kegagalan, sambil berkata: “Ya, itu akan menjadi kegagalan bagi saya dan bagi semua orang, dan siapa pun yang mengatakan sebaliknya tidak jujur.”

Jalan Menuju Gelar

Ia mengakui telah mempelajari jalur turnamen tersebut, dan menambahkan: “Saya senang dengan hal itu, karena siapa pun yang ingin memenangkan Piala Dunia harus mengalahkan tim-tim terbaik. Saya tidak peduli dengan jalur yang mudah jika pada akhirnya harus menghadapi tim yang telah mengalahkan semua lawan di final. Saya sangat percaya pada tim saya, tetapi sepak bola tidak pernah lepas dari kejutan, dan Paraguay adalah contoh terbaiknya.”

Messi dan Ronaldo

Mengenai pemain yang paling menarik perhatiannya, ia berkata: “Lionel Messi tentu saja, semua orang tahu siapa dia, tapi dia tetap membuat saya kagum. Saya juga terkesan dengan Vinícius Júnior, dan Separi juga.”

Dia menambahkan sambil tertawa ketika ditanya apakah dia merasa mampu mencapai apa yang telah diraih Messi dan Cristiano Ronaldo: “Saya tidak melihat diri saya bisa mencapai itu. Saya belum memikirkannya, tapi mungkin waktu tidak akan memberi saya kesempatan, karena apa yang dilakukan Messi dan Ronaldo itu luar biasa.”

Pesan untuk para penggemar

Yamal juga menyampaikan pesan kepada para penggemar Spanyol, dengan mengatakan: “Saya orang yang sangat jujur, dan jika saya yakin kami akan tersingkir, saya tidak akan mengatakan sebaliknya. Kami memiliki kemampuan untuk bermain jauh lebih baik. Saya meminta para penggemar untuk percaya pada kami, karena kami akan menang pada hari Kamis dan akan berjuang di semua pertandingan mendatang.”

Tentang Nico Williams

Ia juga berbicara tentang rekan setimnya, Nico Williams, dengan nada bercanda, sambil berkata: “Dia sudah melewati masa perkembangannya dan menjadi tua (tertawa). Dia akan berusia 24 tahun, tapi dia sudah lebih matang.”

Pesannya untuk Julián Álvarez

Yamal mengakhiri pembicaraannya dengan menyinggung masa depan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona selama bursa transfer musim panas.

Ia berkata: “Saya tidak terlalu memikirkan bursa transfer saat ini, tapi saya berharap dia bergabung karena dia pemain yang luar biasa. Jika dia datang, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka, karena dia akan bergabung dengan klub terbaik di dunia, suporter terbaik di dunia, dan kota terbaik di dunia menurut saya. Jika saya berada di posisinya, saya akan mengambil keputusan yang sama. Kami menunggunya jika dia ingin datang.”