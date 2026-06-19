Yamal: Saya tidak akan bermain selama 90 menit melawan Arab Saudi... dan bintang ini saat ini lebih baik daripada saya

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, telah mengklarifikasi posisinya terkait partisipasinya bersama timnya melawan tim nasional Arab Saudi dalam pertandingan yang dinantikan antara kedua tim di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa ia masih dalam tahap pemulihan penuh setelah cedera yang dialaminya bersama Barcelona pada akhir musim lalu.

Pentingnya pertandingan yang dijadwalkan pada hari Minggu lusa di Grup 8 semakin meningkat bagi timnas Spanyol setelah mereka tersandung di babak pertama melawan Cape Verde, sehingga pertandingan mendatang menjadi kesempatan krusial untuk memperkuat peluang mereka lolos ke babak selanjutnya.

Yamal masuk sebagai pemain pengganti pada sepertiga jam terakhir pertandingan putaran pertama, namun ia tidak mampu menyelamatkan La Roja dari hasil imbang.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi resmi Spanyol (RTVE), Yamal menjelaskan bahwa ia belum merasa siap untuk bermain penuh saat ini, dengan mengatakan, “Saya rasa saya belum siap untuk bermain penuh. Masih terlalu dini, dan tidak perlu terburu-buru.”

Ia menambahkan, “Saya masih dalam tahap adaptasi, dan ini belum saatnya untuk bermain selama 90 menit penuh, tetapi saya bisa turun bermain pada menit-menit yang dianggap tepat oleh pelatih.”

Pemain Barcelona itu juga menyinggung periode menjelang Piala Dunia, sambil menyebutkan bahwa cedera tersebut menjadi sumber kekhawatiran besar baginya.

“Setiap pemain di fase akhir musim pasti memikirkan Piala Dunia saat mengalami cedera, dan tentu saja juga memikirkan klubnya, tapi Piala Dunia tetap ada di benaknya. Alhamdulillah, para dokter memberi tahu saya bahwa saya akan siap sepenuhnya untuk bermain, dan sekarang saya di sini, sangat bahagia,” ujarnya.

Nico Williams lebih baik dariku

Yamal juga berbicara tentang rekan setimnya, Niko Williams, sambil menegaskan bahwa sang pemain berada dalam kondisi fisik yang baik.

Dia menjelaskan, “Nico saat ini lebih baik secara fisik daripada saya. Tidak perlu terburu-buru, karena kami memiliki tim nasional yang hebat dengan para pemain berkualitas tinggi, jadi kita harus menghadapi segala sesuatunya dengan tenang.”

Popularitas Besar di Amerika Serikat

Mengenai popularitas besar yang ia dapatkan selama turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Yamal mengatakan bahwa ia menanggapi hal tersebut secara wajar tanpa memengaruhi konsentrasinya.

Ia menyatakan, “Saya menanggapi hal ini dengan tenang, karena ini bukanlah sesuatu yang berbeda bagi saya. Saya tahu posisi saya di dalam dan di luar Spanyol. Saya selalu berusaha menampilkan performa terbaik karena itulah yang diharapkan orang-orang dari saya.”

Dia melanjutkan, “Jika foto Anda terpampang di salah satu gedung di sini, itu karena Anda mampu menunjukkan hal-hal di lapangan yang memukau para penonton dan membuat mereka menikmati penampilan Anda saat bermain.”