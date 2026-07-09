Yamal: Saya terkejut dengan bintang Maroko itu... dan saya berharap hal ini juga terjadi pada Messi

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, mengatakan bahwa ia berharap bisa bertukar jersey dengan Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina.

Spanyol sedang bersiap menghadapi Belgia di babak perempat final Piala Dunia, sedangkan Argentina akan berhadapan dengan Swiss.

Yamal menambahkan dalam wawancara singkat dengan surat kabar Mundo Deportivo, “Saya berharap bisa menghadapi Argentina di final Piala Dunia, jika kami berhasil mencapai babak final.”

Dia melanjutkan, “Dengan pemain mana Anda ingin bertukar jersey? Dengan Lionel Messi.”

Lamine Yamal menjelaskan, “Ismail Saibari, bintang tim nasional Maroko, adalah pemain yang paling mengejutkan saya di Piala Dunia sejauh ini.”

Ia menambahkan, “Saya berharap bisa mengunjungi New York, dan juga ingin bertemu dengan LeBron James, bintang NBA.”

Dia menyimpulkan, “Pemain Spanyol mana yang pernah bermain di masa lalu yang akan kamu masukkan ke dalam tim ini? Andrés Iniesta.”