Yamal: Saya akan menjuarai Piala Dunia... dan bintang Maroko termasuk yang terbaik di turnamen ini

Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, melakukan wawancara radio yang menarik, hanya dua hari menjelang pertandingan yang dinantikan antara timnas negaranya melawan Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Winger Barcelona ini, seperti dilansir surat kabar Spanyol “Marca”, langsung berusaha menghilangkan keraguan mengenai kesiapannya secara fisik setelah cedera terakhir yang dialaminya, dengan menegaskan: “Saya benar-benar siap untuk bermain selama 90 menit penuh pada Kamis ini.”

Menanggapi kritik terhadap penampilan “El Matador” selama tiga pertandingan pertama di Piala Dunia, serta perbandingan performa saat ini dengan penampilan tim di Kejuaraan Eropa sebelumnya, Yamal berkomentar dengan realistis, “ "Bagaimana level kami saat ini? Apakah sama dengan level di Euro? Faktanya, sering kali saya bermain luar biasa namun pulang dengan tangan hampa. Yang terpenting dalam sepak bola adalah kemenangan; jika bermain bagus, Anda akan pulang ke kamar dengan senang hati, tetapi jika kalah, Anda akan pulang dengan sedih. Memang benar kita bisa berkembang, dan kita jauh lebih baik daripada yang telah kita tunjukkan sejauh ini, tetapi mana yang lebih baik? Bermain seperti Belanda dan pulang ke rumah setelah tersingkir dari turnamen, atau bermain seperti Paraguay dan merasa bahagia di kamarmu karena lolos?”

Pemain sayap muda itu juga menyinggung minggu-minggu sulit yang dihabiskannya saat cedera sebelum kembali dan mencetak gol ke gawang Arab Saudi, menggambarkan momen-momen tersebut dengan mengatakan: “Saya merasa sangat bahagia, saya belum pernah merasakan kegembiraan seperti ini sebelumnya. Piala Dunia adalah turnamen yang benar-benar berbeda dari yang lain, dan saya sangat senang bisa bermain lagi. Setiap kali saya ikut serta dalam kompetisi apa pun, saya selalu masuk ke dalamnya dengan niat meraih gelar juara, dan karena itulah saya yakin akan memenangkan Piala Dunia tahun ini.”

Mengenai suasana di dalam kamp timnas Spanyol, Yamal menyampaikan pesan yang menenangkan kepada para penggemar dengan mengatakan: “Kita semua tahu bahwa kita mampu memberikan yang terbaik, tetapi kita fokus untuk melangkah selangkah demi selangkah hingga mencapai performa puncak. Semua pemain dalam kondisi fisik yang baik, dan kita harus percaya pada diri sendiri karena momen-momen krusial kini telah dimulai; semua yang telah kita lakukan hingga saat ini tidak lagi berarti, dan jika kita bermain bagus di pertandingan berikutnya, tidak ada yang akan mengingat apa yang terjadi di awal.”

Yamal mengakui bahwa ia biasanya tidak membaca kritik, melainkan hanya memperhatikannya “ketika ia tampil bagus”, sambil menegaskan bahwa tekanan yang dibebankan padanya sebagai pemimpin lini serang Spanyol tidak mengganggunya: “Saya sepenuhnya memahami bahwa saya adalah pemain yang paling banyak menarik perhatian, dan pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Tekanan hanya muncul ketika Anda gagal melakukan apa yang diminta dari Anda, tetapi saya mampu melakukannya.”

Adapun siulan ejekan yang diterimanya di stadion, sang bintang muda melihat hal itu sebagai sesuatu yang harus selalu dia hadapi, sambil menjelaskan: "Saya bukan pemain seperti Pedri yang disukai semua orang. Terlepas dari cara saya merayakan gol bersama rekan-rekan setim, saya akan dibenci oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang lainnya. Bahkan Messi dan Cristiano Ronaldo pun selalu mendapat sorakan ejekan; saya menerimanya, dan inilah sepak bola."

Di akhir wawancaranya, Yamal menjawab pertanyaan singkat dari para analis radio; di mana ia memilih pemain Brasil Vinícius Júnior dan pemain Maroko Ismail Saibari sebagai bintang-bintang paling menonjol di Piala Dunia kali ini.

Percakapan tersebut juga diwarnai dengan candaan; terkait kepindahan rekan setimnya, Mark Kokorela, ke Real Madrid, Yamal melontarkan lelucon yang cukup tajam kepada bek kiri tersebut dengan berkata: “Saya sudah memberitahunya bahwa dia akan menjadi starter sejak hari pertama, dan itu saja, karena saya akan ‘memakannya hidup-hidup’ di lapangan.”