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"Yamal Sang Pahlawan": Peristiwa yang Belum Pernah Terjadi dalam 106 Tahun bagi Spanyol Menghadapi Kroasia

Spain vs Croatia
Spain
Croatia
UEFA Nations League A
L. Yamal
Spanyol
Kroasia

Kilau besar Spanyol

Pertandingan antara Spanyol dan Kroasia, pada Selasa malam ini, menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah "La Roja", yang membentang lebih dari 100 tahun.

Lamine Yamal, bintang Barcelona, mencetak gol pertama Spanyol ke gawang Kroasia, dalam laga yang mempertemukan keduanya malam ini, pada matchday kedua UEFA Nations League.

Gol tersebut tercipta pada menit kedua, setelah serangan istimewa dari Spanyol, yang sebelumnya telah mengalahkan Inggris pada matchday pertama dengan skor 3-2, dan Lamine ketika itu juga mencetak gol pertama pada menit kedua.

Akun "Mister Chip" di "X" yang mengkhususkan diri dalam statistik mengatakan: "Pada detik ke-104, Lamine Yamal mencetak gol di Wembley, dan pada detik ke-70, ia kembali mencetak gol ke gawang Kroasia malam ini".

Ia melanjutkan: "Spanyol mencetak gol dalam dua menit pertama, dalam dua pertandingan berturut-turut, untuk pertama kalinya dalam 106 tahun usia sejarah timnas La Roja".



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