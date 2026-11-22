Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona tak hanya merebut kemenangan dramatis atas Villarreal, tetapi juga mendapati diri mereka berada di pusat badai kontroversi wasit setelah laga yang berakhir dengan skor 3-2. Situs "Defensa Central", yang dikenal loyal kepada Madrid, melontarkan kritik tajam dan menuding tim Catalan itu diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit kontroversial yang memberi mereka keunggulan dalam perjalanan meraih tiga poin.

Iklan

Situs pro-Madrid tersebut menyerang wasit Alejandro Hernández Hernández dan VAR. Mereka menilai Barcelona mendapat penalti yang tidak layak akibat jatuhnya Lamine Yamal di kotak terlarang, sebelum kembali diuntungkan oleh keputusan kontroversial lain di babak kedua, ketika gol pertama mereka berawal dari sepak pojok yang menurut situs itu sejak awal tidak sah.

Menurut versi "Defensa Central", salah satu insiden paling kontroversial terjadi pada menit ke-19, ketika Yamal terjatuh di kotak penalti setelah adangan Tani Oluwaseyi. Pemain Barcelona itu pun meminta penalti, di tengah protes para pemain Villarreal.

VAR, di bawah pengawasan Guillermo Cuadra Fernández, kemudian turun tangan dan memanggil wasit untuk meninjau tayangan ulang, sebelum akhirnya ia memutuskan memberikan penalti untuk tuan rumah.

Situs pro-Madrid itu tak ragu meragukan keputusan tersebut. Mereka menilai Yamal berlebihan dalam bereaksi dan berusaha mendapatkan pelanggaran yang tidak semestinya, bahkan menyebut kejadian itu sebagai upaya diving di kotak penalti, sembari mengkritik intervensi VAR yang menguntungkan Barcelona.

Iklan Iklan

Namun ironisnya, pemain muda itu gagal memanfaatkan "hadiah" dari wasit. Ia gagal mengeksekusi penalti karena tembakannya melebar di sisi tiang, meski berhasil mengecoh kiper Peter Gulácsi.

Topik Terkait

Kritik semakin tajam ketika laga kembali menjadi sorotan di babak kedua, setelah Gerard Martín mencetak gol pertama Barcelona pada menit ke-56 lewat sambaran bola muntah yang memantul dari tiang usai tembakan João Cancelo.

Di sinilah "Defensa Central" kembali melontarkan tuduhan baru terhadap wasit. Mereka menegaskan gol tersebut lahir dari sepak pojok yang tidak sah, sehingga keputusan itu patut dicurigai, dan menganggapnya sebagai satu lagi rangkaian keputusan yang menguntungkan tim Catalan.

Iklan

Hanya empat menit berselang, Fermín López menyamakan kedudukan untuk Barcelona, sebelum tuan rumah membalikkan keadaan lewat gol bunuh diri Pau Navarro pada menit ke-66, menyusul umpan silang Eric García.

Meski Villarreal berupaya bangkit, kartu merah yang diterima Navarro pada menit ke-92 membuat tugas mereka semakin sulit. Laga pun berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Barcelona, di tengah perdebatan yang terus berlanjut soal keputusan-keputusan wasit sepanjang pertandingan.

Iklan

Barcelona memanfaatkan kemenangan ini untuk merebut kembali puncak klasemen LaLiga dengan koleksi 36 poin, unggul tiga poin atas Real Madrid, sementara Atletico Madrid tetap di posisi ketiga dengan 28 poin. Barcelona memanfaatkan kemenangan ini untuk merebut kembali puncak klasemen LaLiga dengan koleksi 36 poin, unggul tiga poin atas Real Madrid, sementara Atletico Madrid tetap di posisi ketiga dengan 28 poin.