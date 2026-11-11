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Dalam langkah yang memicu badai komentar, tim pelatih timnas Spanyol yang dipimpin Luis de la Fuente memutuskan mengizinkan talenta muda Lamine Yamal tetap berada di Barcelona untuk memulihkan diri dari rasa sakit pada lutut kanannya, alih-alih bergabung dengan pemusatan latihan di Las Rozas.

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Keputusan yang diambil setelah munculnya gejala usai laga melawan Atletico Madrid itu berarti sang bintang absen pada pertandingan kontra Republik Ceko, Kamis besok, dan ia baru akan bergabung dengan timnas kemudian untuk menghadapi Inggris.

Yamal tidak mengikuti latihan pada Senin lalu, dan setelah pemeriksaan medis diputuskan untuk memberinya beberapa hari istirahat di klubnya. Namun, langkah ini tidak berlalu begitu saja, melainkan berubah menjadi pusat perdebatan panas dalam program radio terkenal "El Larguero".

Daftar awal timnas Spanyol untuk pemusatan latihan kali ini mencakup nama-nama berikut:

Penjaga gawang: Unai Simon - David Raya - Joan Garcia - Alvaro Valles.

Pertahanan: Pedro Porro - Marc Pubill - Aymeric Laporte - Pau Cubarsi - Dean Huijsen - Jacobo Ramon - Marc Cucurella - Alejandro Grimaldo.

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Lini tengah: Martin Zubimendi - Pablo Barrios - Fabian Ruiz - Pedri - Mikel Merino - Alex Baena - Fermin Lopez - Marc Roca.

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Lini depan: Nico Williams - Yeremi Pino - Mikel Oyarzabal - Ferran Torres - Roberto Fernandez - Lamine Yamal - Ander Barrenetxea.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa penyerang Barcelona itu mengakhiri pertandingan dengan gembira atas kemenangan, tetapi ia merasakan nyeri di lutut kanannya, dan menjalani pemeriksaan medis pada Senin pagi di kompleks olahraga "Joan Gamper", yang menunjukkan tidak ada cedera serius. Meski demikian, kedua tim medis Barcelona dan timnas Spanyol sepakat untuk tidak mengambil risiko memainkannya melawan Ceko, serta memberinya kesempatan untuk pulih.

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Terkait daftar tersebut, Jordi Marti, mantan gelandang Spanyol, menilai bahwa pemantauan ketat terhadap kondisi pemain di Barcelona sejak 2024 menjadi alasan yang membenarkan keputusan itu, seraya menegaskan bahwa klub memiliki arsip medis lengkap, fisioterapis, dan dokter yang memahami detail kondisinya dengan baik.

Sementara itu, jurnalis Spanyol ternama Javier Herraez melangkah lebih jauh, menegaskan bahwa federasi Spanyol memilih "hubungan baik" dengan Barcelona ketimbang ketegangan, seraya menambahkan bahwa absennya Yamal "bukan sebuah bencana".

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Di sisi lain, analis olahraga Spanyol Julio Pulido menyatakan keheranannya yang besar, mengatakan bahwa belum pernah ada pemain yang dipanggil kembali ke klubnya untuk pemulihan selama berada di pemusatan latihan timnas, dan ia bertanya dengan terus terang: "Apa gunanya dokter-dokter timnas jika bukan untuk tujuan ini?".

Adapun jurnalis Spanyol Miguel Martin Talavera menyentuh inti persoalan, dengan memperingatkan pesan yang disampaikan oleh keputusan tersebut: "Pemain istimewa bisa melakukan apa saja yang ia mau", dan ia didukung oleh Anton Meana yang menggambarkan situasi itu sebagai "tidak normal" serta menyerukan agar hal itu dianalisis secara serius.

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Di antara keinginan federasi menjaga hubungan harmonis dengan Barcelona dan kekhawatiran terciptanya preseden yang mengutamakan status pemain di atas kedisiplinan timnas, keputusan De la Fuente tetap menjadi bahan perdebatan. Apakah ini sekadar langkah medis yang realistis, ataukah awal dari perlakuan khusus yang mematahkan kaidah kesetaraan di dalam "La Roja"? Hari-hari mendatang, khususnya kembalinya Yamal melawan Inggris, mungkin akan menjawab pertanyaan ini.