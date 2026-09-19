Yamal: Penampilanku di Piala Dunia tidak memuaskan, dan aku beruntung bisa mengunjungi Maroko

Lamine Yamal, bintang Barcelona, mengungkapkan ketidakpuasannya atas penampilan yang ia tunjukkan di Piala Dunia 2026.

Yamal mengatakan, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "AS": "Saya tidak keluar dengan perasaan bahagia setelah memenangi Piala Dunia, dan ini sama sekali tidak berkaitan dengan cedera. Meskipun saya menampilkan banyak hal yang tidak dilihat orang, saya tidak puas dengan diri saya sendiri. Saya tahu pemain lain mana pun dengan penampilan seperti saya pasti akan menjalani Piala Dunia yang luar biasa, tetapi saya bisa memberikan lebih banyak lagi, dan saya sangat menantikan untuk tampil di edisi mendatang."

Mengenai tuduhan soal ego dan kesombongan, Yamal berkomentar: "Saya rasa ego yang disertai kendali adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dengan syarat ia selalu tetap terkendali karena hal itu membantu seluruh tim. Saya selalu ingin bersama pemain-pemain yang meyakini bahwa mereka adalah yang terbaik."

Terkait posisinya di lapangan, bintang Barcelona itu berbicara: "Saya tidak tahu di posisi mana saya akan berakhir, tetapi saya akan selalu menjadi penyerang. Yang pasti kalian tidak akan melihat Lamine yang berusia 16 tahun menempel di garis samping lapangan, sebab semakin saya mendekat secara bertahap ke area kotak penalti, saya akan semakin berbahaya."

Mengenai memimpin tim di usia 19 tahun, pemain Spanyol itu mengatakan: "Rekan-rekan setimlah yang memberikanmu langkah untuk menjadi seorang pemimpin, dan saya benar-benar merasakan itu karena tim selalu mencari jawaban dari saya di saat-saat sulit, dan saya sangat bersyukur hal itu terjadi."

Mengenai pernyataan kontroversialnya sebelum El Clasico pada musim lalu, penyerang muda itu berkomentar: "Pada hari itu saya datang dengan keyakinan bahwa saya tidak sampai sebegitu menghina. Saya lebih memilih bermain dengan cara seperti ini daripada menjalani El Clasico seperti yang terjadi empat tahun lalu, yang praktis hanya sekadar pertandingan formalitas. Kamu sudah tahu salah satu dari kedua tim akan menang, tetapi saya sadar bahwa saya bisa menyikapi hal itu dengan cara lain."

Yamal memang menghina Real Madrid sebelum El Clasico putaran pertama di La Liga pada musim lalu, dengan berkata: "Ya, Real Madrid mencuri lalu mengeluh sepanjang waktu."

Mengenai budaya dan akar asalnya, Yamal menyatakan: "Budaya akarmu membantumu dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya pertama kali pergi ke Maroko, saya tidak memahami apa pun, dan saya hanya berbicara bahasa Spanyol, dan saya melihat betapa sulitnya beradaptasi, dan itu membuatmu maju dan berkembang. Saya merasa sangat beruntung."



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