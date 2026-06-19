Yamal: "Messi? Setiap pertandingan membuktikan bahwa dia adalah yang terhebat sepanjang masa, sang GOAT"

Bintang Spanyol, Lamine Yamal, berbicara dalam sebuah wawancara dengan RTVE, sambil menyoroti Lionel Messi: "Hattrick Messi? Setiap pertandingan yang dia mainkan membuktikan bahwa dia adalah pemain terhebat dalam sejarah."





"Jika masih ada yang ragu, itu karena mereka memang sengaja mencari-cari alasan. Leo adalah GOAT." Hal ini terjadi meskipun majalah The Athletic menempatkan Yamal di peringkat ketiga dalam daftar 50 pemain yang akan memengaruhi Piala Dunia dan menempatkan Messi di peringkat ke-25 – “dia tidak berlari, tidak lagi menekan lawan, dan hanya akan membuat perbedaan jika tempo permainan lambat” – dan Ronaldo bahkan ditempatkan di urutan terbawah dengan menyebut masuknya dia dalam daftar tersebut sebagai “pilihan karena warisan yang ditinggalkannya, tetapi jika dia bermain untuk dirinya sendiri dan rekor-rekornya, Portugal akan kalah.”