Yamal Menyamai Rekor Bersejarah Mbappe di Liga Champions, Haaland di Posisi Ketiga

Lamine Yamal semakin dekat untuk menyamai Kylian Mbappe di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions Eropa sebelum berusia 20 tahun, setelah mencetak gol untuk Barcelona dalam kemenangan 5-1 atas Feyenoord, Rabu lalu, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam matchday pertama kompetisi tersebut.

Yamal mencetak golnya lewat tendangan bebas langsung pada menit ke-77, sehingga menambah koleksinya menjadi 13 gol di Liga Champions sebelum berusia 20 tahun, setelah sebelumnya memiliki 12 gol dalam 34 pertandingan sebelum menghadapi Feyenoord.

Dengan demikian, pemain Spanyol itu terus mengejar rekor milik Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, yang mencetak 13 gol dalam 23 pertandingan di Liga Champions sebelum genap berusia 20 tahun.

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Pemain Norwegia, Erling Haaland, penyerang Manchester City, berada di posisi ketiga dalam daftar ini dengan koleksi 10 gol yang diraihnya hanya dalam 8 pertandingan, menjadikannya pemilik rata-rata gol terbaik di antara ketiganya.

Yamal saat ini berusia 19 tahun, karena ia lahir pada 13 Juli 2007, yang memberinya satu musim penuh lagi di bawah usia 20 tahun untuk terus berupaya memecahkan rekor Mbappe.

Pemain Spanyol itu sebenarnya sudah memegang rekor sebagai pemain pencetak gol terbanyak di Liga Champions Eropa sebelum berusia 18 tahun, dengan koleksi 5 gol, dan sebelum berusia 19 tahun, dengan koleksi 11 gol.

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