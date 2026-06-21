Yamal menjelang laga melawan Arab Saudi: Saya menolak sikap pesimistis saat menghadapi Spanyol

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, menyampaikan pesan penenang kepada para penggemar dengan menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan siapa juara Piala Dunia, setelah timnya tersandung di babak pertama, sekaligus mengecam suasana pesimisme yang melanda tim negaranya pasca hasil imbang melawan Cape Verde.

Media menegaskan bahwa timnas Spanyol sangat membutuhkan kontribusi Lamine Yamal, sebagai pemain paling menentukan dalam skuad “La Roja”, di mana dampak ketidakhadirannya terlihat jelas selama pertandingan melawan Cape Verde.

Pelatih Luis de la Fuente terpaksa memasukkannya pada menit-menit akhir pertandingan untuk memecah barisan pertahanan lawan dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol (0-0).

Meskipun awal musim ini mengecewakan, perjalanan masih panjang, di mana Yamal menunjukkan optimisme besar dalam wawancara dengan surat kabar “El País”, di mana ia menyampaikan pesan tenang dengan mengatakan: “Sampai 19 Juli, kalian tidak akan tahu siapa yang akan menang, dan kalian ingin mengetahuinya hari ini.”

Pelatih tim nasional, Luis de la Fuente, mengumumkan dalam konferensi pers bahwa penyerang muda tersebut sudah sepenuhnya siap, meskipun ia menolak mengungkapkan apakah Yamal akan diturunkan sebagai starter dalam pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi.

Lamine Yamal mengakui dalam wawancaranya dengan surat kabar “El País” bahwa ia terkejut dengan suasana pesimisme yang menyelimuti tim nasional Spanyol setelah tersandung di pertandingan pembuka melawan Cape Verde, di mana ia langsung berkata: “Kalian para jurnalis terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Kita masih di babak pertama; Spanyol meraih satu poin, Portugal meraih satu poin, Argentina menang 3-0, dan Prancis menang 3-1... Apakah kalian berpikir Prancis dan Argentina akan lolos ke final?”

Yamal, yang mengenakan jersey nomor “19” di skuad La Roja, menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, dengan mengatakan secara harfiah: “Kita masih di babak pertama Piala Dunia, dan ini adalah hal yang tidak saya pahami. Alih-alih menikmati pertandingan, kalian ingin menarik kesimpulan terlalu cepat. Bagi kalian, Spanyol saat ini sangat buruk, tetapi bagi mereka yang mengerti, mereka tahu bahwa kenyataannya tidak demikian. Bahkan hingga 19 Juli pun kalian tidak akan tahu siapa yang akan menang, namun kalian ingin mengetahuinya hari ini.”