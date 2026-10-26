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Bek Real Madrid Marc Cucurella tampil gemilang dalam bertahan untuk membatasi pergerakan pemain muda Barcelona Lamine Yamal dalam El Clasico. Pelatih Jose Mourinho memuji pemain asal Spanyol itu karena tetap tenang saat menghadapi salah satu talenta terbaik sepakbola dunia.

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Cucurella unggul dalam duel individu di sisi lapangan Camp Nou

Marc Cucurella tampil luar biasa dalam bertahan sebagai bek kiri untuk membantu Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou. Pemain asal Spanyol itu dipilih ketimbang Alvaro Carreras untuk menghadapi winger berbahaya Barcelona, Lamine Yamal.

Cucurella membatasi pengaruh Yamal sepanjang 90 menit dengan tidak memberi pemain remaja itu waktu dan ruang di area berbahaya.

Penampilannya menjadi fondasi bagi pertahanan Madrid yang tangguh.

Mourinho puji ketenangan Cucurella saat menghadapi Yamal yang cerdik

Berbicara seusai pertandingan, Jose Mourinho mengakui bahwa menghadapi Yamal menjadi tantangan terberat Cucurella sejauh ini. "Anak itu sangat bagus dan sulit dihadapi karena, selain bagus, dia juga cerdik," ujar Mourinho.

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"Dia mencoba segala cara agar Cucu mendapat kartu kuning, tetapi Cucu menghadapinya dengan sangat baik."

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"Ini hasil kerja sama tim yang luar biasa, tetapi mungkin ini pertandingan tersulit yang pernah dijalani Cucu, dan dia berhasil unggul atas pemain yang sangat bagus," tambah Mourinho.

Kebijakan rotasi menjaga ketajaman bek sayap Madrid

Mourinho menjelaskan bahwa rotasi skuad berperan penting dalam menjaga kebugaran Cucurella untuk pertandingan berintensitas tinggi itu. "Kami punya dua bek kiri papan atas, yang juga memungkinkan saya mengatur waktu bermain mereka," kata Mourinho.

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"Alvaro bermain pada pertandingan terakhir hari Rabu, sehingga Cucu bisa tampil bugar dan fokus, hanya memikirkan pertandingan ini."

"Ketika melihat mereka di sana, sepuluh meter dari saya, barulah saya benar-benar memahami kualitas para pemain," pungkas sang pelatih.

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Cucurella memperkuat peluang menjadi starter

Penampilan impresif Cucurella menegaskan kedalaman lini pertahanan Real Madrid saat mereka bersaing di berbagai ajang.

Mourinho akan terus merotasi bek sayapnya untuk menjaga intensitas fisik.

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Real Madrid bersiap untuk bertandang ke Santander akhir pekan depan.