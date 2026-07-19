Yamal mencatatkan namanya dalam sejarah melalui ajang Euro dan Piala Dunia

Perhatian dunia tertuju pada Stadion New York/New Jersey, tempat Spanyol dan Argentina bersiap untuk menjalani laga bersejarah memperebutkan gelar Piala Dunia 2026, dalam pertandingan yang tidak hanya penting untuk merebut trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, tetapi juga menjadi kesempatan baru bagi bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, untuk terus menorehkan sejarah dengan prestasi gemilang, setelah ia berada di ambang pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah olahraga ini.

Jaringan “Opta” global yang berspesialisasi dalam statistik menyebutkan bahwa Lamine Yamal, yang berusia 19 tahun, menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang tampil di final Kejuaraan Eropa dan final Piala Dunia, padahal ia masih berusia remaja, sehingga menambahkan catatan sejarah baru ke dalam kariernya yang luar biasa, yang menunjukkan perkembangan menakjubkan meskipun usianya masih muda.

Tim nasional Spanyol telah memastikan tiket ke pertandingan final setelah meraih kemenangan yang pantas atas tim nasional Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal, sehingga melanjutkan penampilan kuatnya di turnamen ini dan semakin mendekati gelar juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.

Di sisi lain, timnas Argentina melaju ke final setelah melakukan comeback dramatis melawan timnas Inggris, di mana mereka membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan 2-1, sehingga akan menghadapi “La Roja” dalam final yang dinanti-nantikan yang mempertemukan dua tim terkuat di turnamen ini.

Timnas Spanyol akan bertanding di final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya mencapai final pada edisi 2010 di Afrika Selatan, saat mereka meraih gelar juara dunia pertama mereka setelah mengalahkan Belanda.

Sedangkan timnas Argentina mencatatkan penampilan ketujuhnya di final Piala Dunia, dan yang kedua secara berturut-turut, setelah meraih gelar juara dunia ketiganya pada edisi 2022. Mereka berambisi mempertahankan trofi tersebut dan menambah gelar keempat ke dalam lemari trofi mereka, sementara Spanyol bertekad untuk mengembalikan kejayaan dunia setelah absen selama 16 tahun.