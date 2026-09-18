Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, mengibarkan bendera tantangan di hadapan rival abadi Real Madrid, seraya mengakui kelemahan tim Catalan tersebut ketika berhadapan dengan tim seperti Bayern Munich dan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa.

Yamal hadir sebagai bintang tamu dalam program "Universo Valdano", dalam sebuah wawancara panjang bersama Jorge Valdano, yang selama wawancara itu ia membahas banyak topik, tetapi yang paling menonjol adalah laga-laga melawan Real Madrid, momok Liga Champions, serta rasisme dalam sepak bola.

"Saya berharap bisa berhadapan dengan Real Madrid di Liga Champions"

Yamal berbicara tentang laga-laga El Clasico, mengenang kembali kisahnya bersama beberapa pemain yang menjalani laga perdana mereka melawan Real Madrid.

Ia berkata, seperti dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya ingat El Clasico pertama Rashford berakhir dengan kekalahan kami 2-1 di Santiago Bernabeu, saya menyaksikannya bermain dan saya berkata bahwa dia masih belum tahu apa itu El Clasico. Dan pada laga leg kedua dia menyadari makna El Clasico, ketika dia mencetak gol dari tendangan bebas dan bermain dengan ritme yang berbeda."

Ia menambahkan: "Ketika kamu datang dari La Masia, sejak El Clasico pertama yang kamu jalani kamu sudah tahu apa yang terjadi dalam laga ini, dan kamu menyadari bahwa ini adalah perang."

Mengenai kemungkinan berhadapan dengan Real Madrid di Liga Champions Eropa, Yamal berkata: "Kami belum pernah menghadapi Real Madrid sebelumnya di Liga Champions, dan saya berharap kami bisa menghadapinya di turnamen ini."

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"Titik lemah kami menghadapi Bayern dan Paris"

Yamal mengungkap jenis lawan yang menurutnya paling banyak menyulitkan Barcelona di Liga Champions Eropa, dengan menunjuk pada tim-tim yang lebih mengandalkan kekuatan fisik.

Bintang Barcelona itu berkata tentang absennya gelar antarklub sejak 2015: "Titik lemah kami adalah menghadapi lawan seperti Bayern Munich atau Paris Saint-Germain, karena mereka lebih kuat secara fisik dan memaksamu untuk banyak berlari serta tetap fokus sepanjang pertandingan."

Ia menambahkan: "Adapun Arsenal, laga melawan mereka lebih bersifat taktis, dan mengandalkan penguasaan bola."

Ketika ditanya tentang kandidat terkuat untuk meraih gelar Liga Champions, ia berkata: "Saya rasa Paris Saint-Germain, tetapi masalahnya adalah menang setelah menang merupakan hal yang sangat sulit. Ini adalah hal tersulit dalam sepak bola."

Ia menjelaskan: "Ketika kamu meraih sebuah gelar, mengulangi kemenangan adalah hal tersulit. Inilah ketakutan yang menghinggapi saya ketika kami memenangkan sesuatu, yaitu bahwa kami akan merasa lengah."

"Sanksinya harus lebih serius"

Bintang Barcelona itu menyinggung soal isu rasisme dalam sepak bola, terlebih karena ia sendiri mengalami sejumlah insiden rasis di beberapa stadion, seraya menegaskan perlunya memperberat sanksi terhadap para pelaku tindakan tersebut.

Ia berkata: "Ada langkah-langkah yang diambil, tetapi sebagian keputusan harus lebih serius. Ketika seseorang melakukan tindakan rasis dan semua orang menyaksikannya, serta ada jutaan anak yang mengikutinya, dia harus dihukum dengan cara yang semestinya."

Ia melanjutkan: "Ada banyak langkah baik yang diambil, tetapi saya akan mengubah cara pemberian sanksinya. Ini adalah hal yang tidak bisa ditoleransi."