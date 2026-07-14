Yamal menantang Les Bleus: Prancis-lah yang kami takuti... dan kami menganggap diri kami sebagai juara dunia

Bintang Spanyol Lamine Yamal menegaskan keyakinannya yang mutlak terhadap kemampuan timnas negaranya untuk mengatasi rintangan Prancis dan lolos ke final Piala Dunia, sambil menekankan bahwa “La Roja” tidak takut pada siapa pun setelah menjuarai Kejuaraan Eropa.

Yamal mengatakan dalam konferensi pers yang digelar pada Senin malam, yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-19, bahwa Spanyol telah mengalahkan Prancis dalam dua pertemuan terakhir mereka, sambil menambahkan: “Jika Prancis memiliki lawan yang ditakuti, itu adalah kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tapi kami tidak takut.”

Pernyataan pemain Barcelona itu muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan berulang mengenai pernyataannya sebelumnya setelah pertandingan perempat final melawan Belgia, yang memicu reaksi luas di kubu Prancis, di mana ia mengungkapkan bahwa ia mengikuti komentar bek Prancis Jules Koundé mengenai hal tersebut.

Yamal menambahkan dengan tenang: “Saya ditanya apakah saya takut pada Prancis, dan saya menjawab tidak. Kami adalah juara Eropa. Ini sepak bola seperti yang dikatakan Kondé, dan sudah selesai,” sambil menegaskan bahwa ia bersiap menghadapi “pertandingan terpenting” dalam kariernya tanpa tekanan apa pun.

Meskipun hanya mencetak satu gol dalam 6 pertandingan di turnamen ini, pemain sayap muda itu menolak mengakui penurunan performanya, sambil berkata: “Setiap turnamen berbeda satu sama lain. Saya tahu kemampuan saya dan sama sekali tidak khawatir. Kalian bilang saya tidak dalam performa terbaik, jadi jangan berharap apa-apa dari saya, tapi saya berharap besok akan menjadi hari yang luar biasa.”

Yamal menutup pernyataannya dengan nada tantangan yang jelas: “Tentu saja saya bisa membayangkan diri saya sebagai juara dunia. Ini sulit, tapi kita semua melihat diri kita sebagai juara seperti yang kita lakukan pada 2010. Mengapa tidak?”, merujuk pada ambisi generasi baru Spanyol untuk mengulangi prestasi generasi Xavi dan Iniesta.

Pertandingan semifinal antara Spanyol dan Prancis akan dimulai malam ini, dalam laga yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia.