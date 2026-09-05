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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Yamal Memunculkan Kekhawatiran Flick Jelang Laga Kontra Valencia

L. Yamal
H. Flick
Barcelona
Valencia
LaLiga
Spanyol
Jerman

Detail-detail baru dalam hitungan jam

Latihan bersama terakhir Barcelona diwarnai absennya sang bintang, Lamine Yamal, jelang laga melawan Valencia di Stadion Mestalla dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pemilik nomor punggung 10 di tim Katalan itu, yang tampil gemilang pada laga liga Senin lalu di Stadion Spotify Camp Nou melawan Rayo Vallecano dan mencetak dua gol indah, tetap berada di dalam ruang gym di pusat latihan, sementara seluruh rekan setimnya yang tersedia menjalani sesi latihan di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

Hansi Flick dijadwalkan menggelar konferensi pers di hadapan media siang ini, untuk membahas laga Valencia melawan Barcelona, yang melaluinya timnya berpeluang mengukuhkan posisi puncak klasemen secara tunggal, menyusul kekalahan Real Madrid dari Real Betis. Ia juga bisa memberikan detail lebih lanjut mengenai absennya Lamine Yamal dari sesi latihan bersama.

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