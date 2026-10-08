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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Yamal memuji sang ibu: Aku punya ibu yang didambakan setiap anak

Barcelona
L. Yamal
Spanyol

Bintang muda Spanyol itu mengenang masa kecilnya yang sulit

Dalam usia yang baru 19 tahun, bintang Barcelona Lamine Yamal mengenang masa kecilnya yang sulit, serta krisis finansial yang dihadapi keluarganya, dalam sebuah wawancara dengan podcast "Resonancia de Corazón" (Gema Hati).

Yamal berbicara panjang lebar tentang ibunya, Sheila Ebana, dan rumah lamanya, di mana ia berkata: "Aku membelikan ibuku rumah di mana pun ia inginkan. Aku bertanya kepadanya tentang daerah tempat ia ingin tinggal, dan aku berkata kepadanya: Di mana pun kamu mau".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" asal Prancis: "Dulu aku tinggal di sebuah apartemen yang dapur dan kamar tidurnya berada di satu tempat yang sama".

Keberhasilan ini membawa makna istimewa bagi Yamal karena perubahan positif yang ditimbulkannya dalam kehidupan orang-orang yang dicintainya, di mana pemain Barcelona itu berkata: "Aku melihat ibuku bahagia, dan aku melihat adikku menikmati masa kecil yang dulu aku dambakan, dan inilah yang benar-benar membuatku bahagia".

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10 Okt 2026

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Ia juga menjelaskan bahwa ia mampu menenangkan hati ayah dan neneknya, dengan menyampaikan kata-kata tulus untuk perempuan yang selalu berada di sisinya sepanjang masa kecilnya: "Ibuku memiliki segala yang ia inginkan. Ia adalah ratuku, ia adalah harta paling berharga yang aku miliki. Ia adalah segala yang diidamkan setiap anak".

Perlu dicatat bahwa ibu Yamal, meski menyadari bakat luar biasa putranya, selalu bersikeras agar ia menyelesaikan pendidikannya, bahkan mengancam akan melarangnya bermain sepak bola jika ia tidak giat dalam belajarnya.



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