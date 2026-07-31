Setelah berdiri hanya selangkah dari kejayaan tahun lalu, bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, kembali menjadi sorotan penghargaan individu dunia dengan pencalonannya untuk tahun kedua secara beruntun pada penghargaan "Onze d'Or" 2026, yang diberikan oleh majalah Prancis Onze Mondial kepada pemain terbaik di dunia melalui pemungutan suara para penggemar.

Pencalonan baru ini mengembalikan ingatan pada persaingan sengit yang terjadi pada tahun 2025, ketika Yamal bersaing tatap muka dengan peraih penghargaan Ballon d'Or saat itu, Ousmane Dembele, sebuah pertarungan yang ditentukan oleh selisih tipis yang tidak melebihi 2,5% suara, sehingga Yamal menempati posisi kedua pada kedua penghargaan tersebut.

Hari ini, setelah musim luar biasa di mana ia dinobatkan sebagai juara Piala Dunia, pemain berusia 19 tahun itu tampak lebih dekat dari sebelumnya untuk memecahkan kutukan runner-up dan merebut penghargaan emas tersebut.

Suara penggemar adalah penentu

Berbeda dengan Ballon d'Or yang ditentukan oleh para jurnalis, "Onze d'Or" diberikan berdasarkan jajak pendapat terbuka penggemar melalui situs majalah Prancis tersebut, yang memberikan keunggulan jelas bagi Yamal berkat popularitasnya yang luar biasa di kalangan pencinta Barcelona dan sepak bola menyerang.

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Majalah Prancis Onze Mondial mengungkap daftar 11 kandidat untuk memenangkan penghargaan Onze d'Or 2026, yang mencakup deretan bintang dunia dengan pemegang gelar Ousmane Dembele di puncaknya, serta runner-up edisi 2025, bintang Barcelona Lamine Yamal.

Daftar tersebut juga mencakup: bintang Georgia Khvicha Kvaratskhelia, pemain Prancis yang bersinar Michael Olise, penyerang Inggris Harry Kane, kapten Manchester United asal Portugal Bruno Fernandes, talenta Paris Saint-Germain Joao Neves, bintang Real Madrid Kylian Mbappe, bek tangguh Arsenal William Saliba, gelandang Paris Vitinha, ditambah bintang lini tengah Arsenal Declan Rice. Pemenang penghargaan ditentukan melalui pemungutan suara para penggemar di situs majalah Prancis tersebut.

Warisan Barcelona yang panjang

Penghargaan ini bermula pada tahun 1976 ketika pemain Belanda Rob Rensenbrink dinobatkan, tetapi sejarahnya terkait erat dengan Barcelona, di mana Lionel Messi bertakhta sebagai peraihnya sebanyak empat kali, diikuti oleh legenda-legenda yang pernah melintasi Camp Nou: Diego Maradona, Thierry Henry, dan Ronaldo Nazario masing-masing dua kali, ditambah Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Antoine Griezmann, dan Ousmane Dembele masing-masing satu kali.

Kehadiran Barcelona tidak terbatas pada kategori pemain. Pada penghargaan pelatih terbaik untuk tahun yang sama, enam nama bersaing di antaranya Luis Enrique dan Unai Emery, yang keduanya memiliki sejarah dengan klub Catalan tersebut. Barcelona juga memiliki catatan emas dalam kategori ini, dengan tiga gelar untuk Pep Guardiola, dua gelar untuk Johan Cruyff, dan satu gelar untuk Frank Rijkaard.

Trio Barcelona dalam susunan pemain ideal

Panorama Catalan dalam jajak pendapat Onze Mondial menjadi lengkap dengan pencalonan tiga pemain untuk pemilihan susunan pemain ideal tahun 2026: Pau Cubarsi, Pedri, dan Lamine Yamal, melanjutkan tradisi yang dimulai oleh Messi, Ter Stegen, Jordi Alba, Araujo, dan Umtiti pada edisi-edisi sebelumnya.